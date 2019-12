Kadribašić povodom izjave Lekića: Ezan sa minareta Husein pašine džamije nisu ugasili ni mnogo veći šovinisti, pa nećeš ni ti!

I opet sam bio u dilemi da li se ponovo baviti besposličarima poput Mija Lekića. Ipak, zarad javnosti, osjećam potrebu i obavezu da reagujem. Kao i u mom prethodnom obraćanju, i sada kažem, nemam nikakvu ni obavezu ni namjeru za bilo kakvim pravdanjem po pitanju jačine ezana. Ako ti smeta, moj ti je savjet da dođeš lično da ga ugasiš. A onda, ezan se oglašava pet puta dnevno. Ne šest, kako ti kažeš! Takođe, ne ulazeći u lingvističku problematiku, koju, uvjerili smo se, ne poznaješ, makar nauči da se pravilno kaže „Hodža“, ne „odža“. Jer, nije isto „poHvaliti“ i „povaliti“.Ponoviću se opet, ezan sa minareta Husein pašine džamije se oglašavao 450 godina i nisu ga ugasili ni mnogo veći šovinisti i fašisti, pa nećeš ni ti. Ne zanima me sa koje si čuke „šljegao“, ali očiti da ti više pristaju četnička orgijanja od poziva na mir, ljubav, suživot. To si mnogo puta do sad dokazao. Za kraj, i tebi jedan savjet, dalje ruke od Islamske zajednice i ezana. Ne zabadaj nos tamo gdje mu nije mjesto. O svome jadu, Mijo. A u jadu si velikom.

Glavni imam, Samir ef. Kadribašić