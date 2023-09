Kako alkohol utiče na krvni pritisak

Konzumiranje velikih količina alkohola može da podigne krvni pritisak do nezdravog nivoa. Ako pijete više od tri pića odjednom privremeno se podiže krvni pritisak, dok stalno opijanje može da dovede do dugoročnih problema.

Ilustracija (Foto: Pixabay)

Da biste razumjeli koliko je alkohola previše i kako prestanak konzumiranja istog može da snizi krvni pritisak, trebalo bi da znate definiciju prekomjernog konzumiranja.

Prekomjerno konzumiranje alkohola se definiše kao četiri ili više pića u roku od dva sata za žene i pet ili više pića u roku od dva sata za muškarce.

Umjereno konzumiranje smatra se ispijanjem do jednog pića dnevno za žene, dva za muškarce.

Teško opijanje je više od tri pića dnevno za žene, a četiri za muškarce.

Osobe koje smanje unos alkohola sa teškog na umjereno mogu da smanje svoj gornji broj u očitanju krvnog pritiska (sistolni prtisak) za oko 5,5 milimetara živinog stuba i donji broj (dijastolni pritisak) za oko četiri milimetara živinog stuba.

Ako imate visoki krvni pritisak, izbjegavajte alkohol ili pijte samo umjereno. Za zdrave odrasle osobe to znači do jednog pića dnevno za žene i do dva pića dnevno za muškarce.

Umjereno konzumiranje je na primjer 355 mililitara piva, 148 mililitara vina ili 44 mililitara žestokih alkoholnih pića.

Imajte na umu da alkohol sadrži kalorije i može da doprinese neželjenom taloženju kilograma, kažu iz klinike Mejo.

Takođe, alkohol može da utiče i na djelovanje ljekova za krvni pritisak i to na način da pojača nuspojave ljekova.

Izvor-rtcg