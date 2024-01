Kako građani Crne Gore percipiraju vještačku inteligenciju

Prema istraživanju sprovedenom u decembru 2023. godine, gotovo šest od deset građana Crne Gore (59,1 odsto) tvrdi da su čuli za termin “vještačka inteligencija”,pokazalo je istraživanje Institut Damara. Istraživanje je obavljeno u vremenu od 05. do 12. 2023. godine, u kome su učestvovala 1004 ispitanika.

Današnji svijet u velikoj mjeri oblikuje rapidan rast i razvoj tehnologija, a vještačka inteligencija (AI) postaje sveprisutna sila koja se na tom polju izdvaja kao nositeljka procesa.

Inspirisan istraživanjem koje je sproveo Pew Reseach Centar u Americi pod nazivom “What the data says about Americans’ views of artificial intelligence”, Institut Damar je odlučio da sprovede slično istraživanje sa ciljem da ispita “Kako građani/ke Crne Gore percipiraju vještačku inteligenciju”.

Svijest javnosti o vještačkoj inteligenciji

“Prema istraživanju sprovedenom u decembru 2023. godine, gotovo šest od deset građana/ki Crne Gore (59,1 odsto) tvrdi da su čuli za termin “vještačka inteligencija”. Ovo ukazuje na relativno visok nivo svijesti među stanovništvom o ovom konceptu, što je pozitivno s obzirom na rastući značaj vještačke inteligencije u savremenom društvu”, kazali su iz Damara.

Međutim, napominju, nije svako podjednako upućen u ovu temu.

“Ispitanici sa diplomom fakulteta ili postdiplomskim obrazovanjem češće su upoznati sa vještačkom inteligencijom u poređenju sa onima sa nižim nivoom obrazovanja. Takođe postoje značajne razlike u poznavanju vještačke inteligencije, koje su povezane sa uzrastom, pri čemu mlađe odrasle osobe češće više znaju o AI-u u poređenju starijim odraslim osobama”, kažu u Damaru.

Ipak, iako je više od polovine populacije čulo za vještačku inteligenciju, samo 9,1 odsto ispitanih aktivno koristi ovaj termin u svakodnevnom govoru.

“Kada analiziramo nivo razumijevanja vještačke inteligencije među građanima/kama Crne Gore, samo šest odsto ispitanika izjavljuje da veoma dobro razumiju ovu tehnologiju, dok 25,6 odsto kaže da je djelimično razumiju. Sa druge strane, 28,3 odsto ispitanika/ca priznaje da slabo razumije vještačku inteligenciju, dok čak 40,2 odsto njih priznaje da je uopšte ne razumije”, ističe se u istraživanju.

Pogledi na vještačku inteligenciju na radnom mjestu

“36,6 odsto građana/ki Crne Gore vjeruje da će vještačka inteligencija unaprijediti produktivnost na radnom mjestu, što predstavlja optimizam u vezi sa potencijalom ovih tehnologija za poboljšanje radnih procesa i efikasnosti. Sa druge strane, 32,1 odsto ispitanika smatra da vještačka inteligencija neće imati značajan uticaj, dok 31,3 odsto očekuje da će doprinijeti poboljšanju produktivnosti”, navodi se u istražovanju.

Kada je riječ o spremnosti za prihvatanje korišćenja vještačke inteligencije u procesu donošenja odluka na poslu, 45,8 odsto građana izražava nesigurnost u vezi s ovom temom. Takođe, 26,7 odsto se izjašnjava kao nespremno za takve promjene, dok su 27,5 odsto spremni za integraciju vještačke inteligencije u radne procese.

“Ono što je posebno interesantno je da je manje od polovine građana/ki Crne Gore, tačnije 41 odsto, izjavilo da ne osjeća strah od gubitka posla uslijed upotrebe vještačke inteligencije na radnom mjestu. Sa druge strane, 23,8 odsto ispitanika izjavljuje da osjeća strah od potencijalnog gubitka posla, dok 35,2 odsto njih nije sasvim sigurno u svoje stavove”, zaključuju u Damaru.

Izvor-cdm