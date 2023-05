Amar Kaltak svoj postupak ne smatra herojskim činom, ističe da bi u ovakvim situacijama na isti način trebalo da postupi svaki čovjek…

Kako je Amar spasao ženu iz hladne Breznice: Hrabri ljudi u opasnim situacijama rade plemenita djela

Amar Kaltak svoj postupak ne smatra herojskim činom, ističe da bi u ovakvim situacijama na isti način trebalo da postupi svaki čovjek…

Mladi Pljevljak Amar Kaltak nedavno je uspio da spasi od utapanja stariju sugrađanku, pokazavši da hrabri ljudi u opasnim situacijama rade plemenita djela.

Njegov hrabar gest dirnuo je Pljevaljake koji su zadivljeni prisebnošću i humanošću mladog čovjeka.

Nakon što je primijetio da je starija žena zakoračila u Breznicu u namjeri da izvrši samoubistvo, dvadesetčetvorogodišnji Kaltak je ne razmišljajući utrčao u hladnu vodu i krajnjim naporom uspio da je izvuče iz rijeke, na dijelu toka koji protiče kroz park Vodice.

”Nakon treninga na trim-stazi u Vodicama, sa zetom sam krenuo kući… Bilo je oko 14 časova kada smo krenuli od spomenika prema motelu, kako bi povezli sestru koja je šetala sa drugaricom, dok smo mi odradili trening na trim-stazi. Odmah smo primijetili da se nešto dešava. Ljudi su se okupili i gledali prema rijeci. U prvi momenat sam ugledao nešto crno na sredini i pomislio da je možda ronilac, ali ljudi koji su tu bili rekli su da je starija žena skočila u rijeku, i kada sam shvatio da se davi, bez razmišljanja sam krenuo da je spasim. Samo sam patike skinuo, i shvatio da moram brzo reagovati. Iako sam bio vruć nakon treninga, nisam se pokvasio prije ulaska u vodu, iako je trebalo, pošto je voda bila hladna, već sam odmah skočio u vodu”, kaže hrabri mladić.

Svoj postupak ne smatra herojskim činom jer bi, kako ističe, u ovakvim situacijama na isti način trebalo da postupi svaki čovjek.

Ovakva moja situacija se podrazumijevala u ovakvoj situaciji i srećan sam što sam uspio da spasim ženu, i što se na kraju sve dobro završilo. Kada sam stigao do nje, samo mi je bilo važno da vidim je li živa. Podigao sam je iz vode, nesvjesno me je zubima stegla za ruku. Odahnuo sam kada sam shvatio da je živa, pa sam je ponio prema obali. Tada sam dobio još veću snagu, iako mi nije bilo lako da je nosim. Izvukao sam ženu do obale, ali nisam mogao sam da je skroz izvučem iz vode. Pomogli su mi ljudi koji su tu bili. Brzo su došli pripadnici Hitne službe, policije, vatrogasci. Ženi su ukazali prvu pomoć na licu mjesta i prevezli je u bolnicu”, ističe Amar.

Tek nakon što se uvjerio da je starica u sigurnim rukama ljekara, otišao je kući, da presvuče mokru odjeću i odmori se.

”Nešto kasnije pozvali su me iz policije da dam izjavu, gdje mi je inspektor kazao da je žena koju sam spasio dobro i da je pregledana u pljevaljskoj bolnici”, rekao je Amar.

Kaltak se od desete godine bavi fudbalom, a trenutno igra u Fudbalskom klubu Pljevlja.

”Djed je trenirao fudbal, pa je tako i mene upisao. U klubu sam od malih nogu: pioniri, kadeti, omladinci, sve sam prošao na mjestu golmana. Bio sam u prvom timu 4 godine. Jedno vrijeme sam bio u FK ‘Otrant’ iz Ulcinja, FK ‘Jezero’ iz Plava. Nakon povratka iz Nirnberga, gdje sam proveo godinu, i igrao za tim niže kategorije, vratio sam se u Ulcinj gdje sam igrao polusezonu. Sada sam u FK ‘Pljevlja’”, pojašnjava Amar.

Fudbal mu je jedna od bitnijih stvari u životu, ali priča da ne juri mnogo za prvom ligom.

”Moja porodica ima u Ulcinju privatni biznis u koji sam i ja uključen. Sa ocem i majkom od aprila do oktobra provodim u Ulcinju, a zimu u Pljevljima”, rekao je Kaltak.

Postupak mladića, za predsjednika opštine Pjevlja Darija Vraneša je herojstvo.

On je nedavno primio Kaltaka u svom kabinetu i uručio mu simboličan poklon.

”On je najboji ambasador Pljevalja. Mislim da takvi ljudi treba da imaju uvažavanje i da budu uzor mladim ljudima. Ja sam se upoznao sa cijelom situacijom i mislim da je on uradio jedno herojsko djelo i treba da ostane upisan u istoriji Pljevalja kao heroj. Takvi ljudi kao što je Amar ne mogu da uradi ništa loše. On je svoj život ugrozio spasavajući tuđi. On će biti uvažen od lokalne uprave. Mladi Kaltak će što se tiče Opštine Pljevlja imati maksimalno uvažavanje i pomoć i mi ćemo mu dati vjetar u leđa i da se ispuni i porodično i poslovno i da ostane u Pljevljima da živi. On je potreban ovom gradu”, rekao je Vraneš.

