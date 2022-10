Kako jesen utiče na zdravlje?

Nemojte da se zabrinete ako primjetite da vam kosa opada – više nego inače

Smjena godišnjih doba utiče na određene procese u našem organizmu.

Promjena godišnjih doba, naročito iz ljeta u jesen, na neke osobe djeluje mnogo intenzivnije.

Manjak dnevne svjetlosti, početkom jeseni, može uticati na ravnotežu našeg organizma, zato postajemo bezvoljni, a ponekad depresivni ili nervozni.

Spoljašnji razlozi utiču na naše zdravlje i više nego što to očekujemo. Smjena godišnjih doba i te kako može uticati na endokrini, nervni i probavni sistem, pa i na mentalnu i fizičku stabilnost.

Nemojte da se zabrinete ako primijetite da vam kosa opada više nego inače. To je prirodan ciklus. U jednom trenutku, 90 odsto naše kose raste, a ostatak je u mirovanju (takozvanoj telogenskoj fazi) koje traje između dva i šest mjeseci, prije nego što vlas ispadne.

Pazite šta stavljate u tanjir

U jesen opada i nivo vitamina D, pošto ima sve manje sunčanih dana, a to može dovesti do pojačanog gubitka kose, neuredne menstruacije i sl. Kad na to dodate i da svaka četvrta žena ima manjak gvožđa, što povećava rizik od anemije – to opet dovodi do opadanja kose. Zatim najmanje 10 odsto žena ne unosi dovoljno joda u organizam, što utiče na rad štitaste žlijezde i takođe može da dovede do opadanja kose.

U toku jeseni se za zdravlje kože, savjetuje se jesti puno vitamina C iz zelenog povrća kao što su kelj, spanać i brokoli, plodovi visokih antioksidansa i beta karotena, kao što su agrumi i bobice, te ishrana bogata masnom ribom.

Da biste ostali zdravi i pripremili tijelo na sezonu gripa i prehlade, vrlo je važno da zadovoljite potrebu za spavanjem. Osobe koje spavaju manje od 6 sati dnevno imaju 4 puta veći rizik od nastanka gripa. Nije dobro ni previše spavati. Idealna količina sna je od 7 do 9 sati.

Ostanite aktivni, pazite na kožu, pijte dovoljno vode…

Fizička aktivnost je neophodna za jačanje imuniteta i pripremu tijela za sezonu gripe i prehlade. Svaki dan vježbajte ili šetajte umjerenim intenzitetom barem 20 minuta.

Šetnja od samo 20-ak minuta osiguraće dnevnu potrebu za sunčevom svjetlosti, svježim vazduhom, poboljšaće biološki ritam sna, regulisaće ritam disanja, normalizovati pritisak, regulisati rad srca, poboljšati cirkulaciju…

Tokom jeseni koža nam postaje suvlja

Probajte neku “jaču”, hranljiviju kremu za lice. U jesen, umjesto uobičajene noćne kreme koristite serume s hijaluronskom kiselinom, pošto oni pomažu koži da zadrži vlažnost.

Iskoristite bogatstvo sezonskih namirnica

Neka se vaša ishrana temelji na namirnicama koje su trenutno sezonske, kao što su jabuke, kruške, bundeva ili tikvice. Na taj način ćete u tijelo unositi namirnice koje će pozitivno uticati na jačanje imuniteta.

Unosite adekvatnu količinu vode

Unos vode prilagodite nivou svoje fizičke aktivnosti. Adekvatan unos vode je ono što omogućava svakom organizmu pravilno funkcioniranje, bez obzira na godišnje doba.

Stoga, najbolji način da ostanete zdravi u toku ovog godišnjeg doba jeste da pratite prirodu i živite u harmoniji sa njom. Ukoliko to činite primjetićete da u toku jeseni i zime priroda usporava i potrebno je da i vi sami učinite isto.

Umorni ste iako ste se naspavali?

Postoji opšta tendencija usporavanja i osjećaja pospanosti tokom hladnih dana. Naučnici tvrde da je to dio “primitivnog stanja hibernacije”. A zatim, jesenja hrana je teža i toplija, sa više ugljenih hidrata i zato nam se obavezno prispava poslije jela. Uključite u ishranu zeleni čaj, suvo voće, žitarice, govedinu, jaja, pšenicu, ekstrakte kvasca, mliječne proizvode i braon pirinač koji pune organizam vitaminom B, zaduženim za proizvodnju energije.

Izvor-vijesti