Kako protiv nasilja čiji su akteri najčešće tinejdžeri: palice rade kad država miruje

Institucije moraju da odgovore – zašto se građani najprije obraćaju medijima, pa tek njima za pomoć. Tužiteljka predložila određivanje pritvora trojici osumnjičenih za nedavno, brutalno prebijanje vršnjaka u Podgorici. Policija identifikovala i napadače sa godinu starog snimka premlaćivanja – ispostavilo se da su dvojica akteri i nedjeljnog napada.

Nadležni moraju da utvrde da li je ponašanje institucija dovelo do toga da se obespravljeni ili pretučeni građani prvo obraćaju medijima i da njima više vjeruju, a da je tako, pokazao je i najnoviji snimak nasilja kod podgoričke Osnovne škole “Sutjeska”. Objavljivanjem tog snimka neko se ohrabrio da prijavi nasilje, ali novo je pitanje – zbog čega je taj neko tako dugo ćutao.

To su juče za “Vijesti” kazali iz NVO “Vršnjak”, pojasnivši da to što je snimak objavljen godinu nakon što su, kako se sumnja, Lazar Radulović (18), Obren Kovačević (19) i Stefan Peruničić (21) pretukli sugrađanina, pokazuje da živimo u društvu koje ne vjeruje institucijama.

Radulović, Kovačević i Aleksa Grebović (19) uhapšeni su prije dva dana zbog sumnje da su u nedjelju veče u užem dijelu glavnog garda, brutalno pretukli Podgoričanina D. R. (20) i nasilnički se ponašali prema M. P.

Postupajuća tužiteljka Nađa Miranović predložila je Osnovnom sudu u Podgorici da im odredi pritvor do 30 dana.

U međuvremenu, podgorička policija i tužilaštvo identifikovali su i aktere nasilja u dvorištu OŠ “Sutjeska” – napadače i žrtvu. Ispostavilo se da su dvojica akteri i nedjeljnog napada.

Iz UP su saopštili da su tog Podgoričanina prošle godine tukli Radulović, Kovačević i Peruničić. Pojasnili su i da je Peruničić u spuškom zatvoru zbog drugog krivičnog djela.

Grupa nasilnika koju, kako se sumnja, predvodi Radulović, odgovorna je i za prebijanje petnaestogodišnjaka 14. februara na prostoru nekadašnje kasarne “Morača”.

Tužilaštvo je, međutim, tada odlučilo da ga za to nasilje goni u redovnom postupku.

”Vijestima” je juče nezvanično rečeno da je ime Radulovića u policijskim evidencijama već četiri godine.

Iz NVO Vršnjak kazali su da je zastrašujuće ponavljanje nasilja, ali da je još strašnije zataškavanje.

”Govori mnogo to što je neko snimak nasilja čuvao godinu, a najporaznije je što to pokazuje da se ne vjeruje institucijama, da se plašimo da prijavimo nasilje i da sve ostaje među zidovima. Slabosti male sredine, kao što su ćutanje, guranje problema pod tepih, opravdavanje agresivnih modela ponašanja, podsticanje na agresiju, ali i poznastva, pokazane su sada i to, nažalost, ovim zastrašujućim primjerima”, saopštili su iz te NVO.

Istakli su da posljednji primjeri pokazuju da mladi ne rješavaju konflikte konstruktivno, već krajnje destruktivno:

”Odgovornost za to je na svima nama, jer mi uopšte ne postavljamo pravo pitanje – šta su uzroci ovakvih ponašanja. Društvu se čini da su u pitanju usvojeni modeli rješavanja problema batinama, ali i takvo mišljenje nosi sa sobom pitanje – šta smo uradili da djecu oplemenimo i naučimo ih ispravnom životu”.

Oni su ponovili poziv Vladi da hitno organizuje sastanak sa svim predstavnicima koji imaju društveni interes za tu problematiku:

”Jedino skupa, udruženim snagama, možemo otkriti sistemski problem koji izaziva ovakvo ponašanje i njegovo ponavljanje, ali i doći do rješenja. Skupa moramo raditi i na polju podizanja svijesti o štetnim posljedicama nasilja, vidjeti što nije urađeno do sada, a nije urađeno maltene ništa”.

Novi snimak starog nasilja

Na društvenim mrežama u ponedjeljak kružio je snimak brutalnog nasilja u krugu škole “Sutjeska”, a “Vijestima” je u policiji rečeno da su veoma brzo utvrdili da je jedan od napadača Radulović, vinovnik serije sličnih incidenata u Podgorici.

Dežurni tužilac prekjuče je upoznat sa snimkom premlaćivanja, nakon čega je službenicima Uprave policije naložio prikupljanje dokaza u cilju utvrđivanja identiteta osoba.

Iz do sada prikupljenih podataka proizilazi da je snimak iz ranijeg perioda, o čemu ovo tužilastvo nije bilo upoznato prije”, navodi se u odgovorima podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) kojim rukovodi Duško Milanović.

Na snimku se vidi da žrtva šeta sa mlađom ženskom osobom, koja se pozdravlja sa napadačima sekundu prije nego je uslijedilo prebijanje.

Jedan ga odmah udara pesnicom, zatim i drugi, dok treći muškarac prilazi s leđa i udara ga palicom. Potom trče za njim…

Puštanje, pa zadržavanje

Tužilaštvo je prethodno odredilo zadržavanje do 72 sata osumnjičenima Raduloviću, Kovačeviću i Grgoviću zbog sumnje da su u nedjelju veče, oko 22.30 časova, brutalno pretukli D. R. dok je sa društvom igrao igrice u klubu u Moskovskoj ulici.

Majica “Crvene zvezde” koju je na sebi imao D. R. bila je povod da nasrnu na njega, a u napadu je zadobio teške tjelesne povrede – prelom jagodične kosti, rasječenu glavu, hematom sljepoočnice, modrice po tijeli – leđima, nadlaktice, potkoljenica, koljena…

Osumnjičeni su navodno tražili D. R da skine majicu, a kada je odbio – tukli su ga rukama, nogama, palicama. Najprije u klubu, a potom su ga izvukli napolje i udarali dok nije izgubio svijest.

Iako je Radulović nakon brutalnog napada identifikovan, priveden i pred policijom priznao šta je uradio, postupajuća tužiteljka Nađa Martinović inspektorima je dala nalog da ga puste.

Navodno, to je uradila uz obrazloženje da je potrebno prikupiti izjave svjedoka, pregledati snimke nadzornih kamera…

Tek u ponedjeljak popodne dat je nalog za hapšenje Radulovića, Kovačevića i Grgovića.

Radulović se sumnjiči i da je nedavno u parku u centru Podgorice sa još jednim vršnjakom pretukao petnaestogodišnjaka, sina podgoričkog biznismena.

Hitna istraga, pa kazne

Udruženje Roditelji i Akcija za ljudska prava (HRA) pozvali su nadležne da sprovedu hitnu i temeljnu istragu i odgovarajuće kazne sve učesnike događaja u kojima su nedavno pretučeni dječaci u glavnom gradu.

”Apelujemo da se detaljno sagleda ko je učestvovao u nasilju u oba slučaja – u prvom, koji se dogodio prije nešto manje od mjesec, kada je maloljetnik pretrpio torturu od, kako mediji objavljuju, istog počinioca nasilja u drugom slučaju, koji se dogodio juče. Neophodno je utvrditi identitet svih koji su, ne samo neposredno primjenjivali nasilje, već im u tome i pomagali i koji su ih na to podstrekavali”, navodi se u prekjučerašnjem zajedničkom saopštenju Udruženja Roditelji i HRA.

Saopštili su da zahtijevaju od nadležnih da zaštite djecu od nasilnika i nasilja, “koje je izgleda postalo naša svakodnevica”: “I što je još opasnije, prihvaljivo ponašanje za koje odgovornost izostaje čak i kada se ponavlja. Podsjećamo da je država dužna da sprovede djelotvornu istragu zlostavljanja i kada ga učine treća lica koja nisu državni službenici”.

Za koga su novi zatvorski kapaciteti…

Iz NVO Vršnjak kažu da se postavlja pitanje da li su neki od aktera posljednjeg snimka prebijanja bili maloljetni u vrijeme kada je nastao snimak.

”Zna li država da li je neko od njih ikada potražio psihološku ili medicinku pomoć? Žrtve ili počinioci, svejedno. To bi moralo biti evidentirano. Još jednom apelujemo na sve građane da prijave svaki vid nasilja među djecom, jer ćutanje je odobravanje… Dok se riješi konkretna stvar, Vlada može da obezbijedi adekvatnu psihološku pomoć ili otvori specijalizovanu liniju za pomoć žrtvama vršnjačkog nasilja i njihovim porodicama. I na kraju, obradovala nas je vijest da je Vlada danas postavila kamen temeljac za nove zatvorske objekte, ali nam nije drago što, izgleda, te institucije otvaramo za našu djecu, jer će ih tamo najviše biti ako hitno ne preduzmemo konkretne mjere za prevenciju vršnjačkog nasilja”, kazali su iz NVO Vršnjak.

