Kako se to Albanija ne plaši ‘srpskog sveta’, a u Crnoj Gori, BIH i u Kurtijevoj Prištini se ne spava zbog dominacije Beograda i Vučića? ⁉️

Predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović kazao je da je vrijeme da se postavi nekoliko pitanja povodom regionalne inicijative Otvoreni Balkan.

Upitao je, između ostalog, kako to da se Albanija ne plaši „srpskog sveta“, a u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i „u Kurtijevoj Prištini se ne spava zbog dominacije“ Beograda i Vučića.

“Koliko god u početku bili skoro ravnodušni prema inicijativi Otvoreni Balkan vrijeme da postavimo nekoliko pitanja jer je projekat postao skoro dramatičan! Ima li smislenog stava protiv inicijative, a da nije neukusno i primitivno priziranje ‘srpskog’ iili ‘ruskog’ svijeta tamo gdje ga nema? Može li ijedna vlada da objasni zašto ne ili zašto da, a da ne glumi mističnost? Kako se to Albanija ne plaši ‘srpskog sveta’, a u Crnoj Gori, BIH i u Kurtijevoj Prištini se ne spava zbog dominacije Beograda i Vučića? Ima li i jedan jedini junak, ‘patriota“ i beskompromisni borac za ‘vječnu Crnu Goru’ da objasni ljudima, ali jednostavno i potanko, gdje nam je tačno spremljena zasjeda i kada će početi juriš na nas sinhronizovanom akcijom iz bratske Albanije, pobratimske Sjeverne Makedonije i mrske Srbije? Je li moguće da su se svi složili samo oko jednoga; da nama slome ‘uspravnu’ ekonomsku kičmu“, saopštio je Danilović.

Podsjetio je da su dvije od tri članice inicijative Otvoreni Balkan, Albanija i Sjeverna Makedonije, članice NATO-a.

„Na Kosovu i Metohiji je vojna baza Bonstil, Srbija i BiH u partnerstvu za mir, trojica premijera potencijalne šestorke su Albanci – čisti ‘rusko/srpski svijet’ u kojemu je cijela ‘velika Albanija’, jedinstveni ‘bošnjački dunjaluk’, ali su Beograd, Vučić i ‘Srpski svet’ ključni hegemonisti? Ujedinjena Crna Gora traži od državnih i NVO stručnjaka da ovu političku predstavu razjasne građanima i da ne potcjenjuju javnost. Sasvim smo sigurni da je, ustvari, po srijedi, blijedi i bijedni izgovor za liječenje frustracija i nacio-kompleksa ljudi koji još uvijek vjeruju u Đukanovićeve imaginacije o Crnoj Gori kao ekonomskom tigru i uzoru slobodnog i pravnog društva“, dodaje Danilović.

Kazao je i da „stidno provijava“ i da bi Otvoreni Balkan mogao uništiti domaću poljoprivrednu proizvodnju u Crnoj Gori.

„Dakle, ne bismo mogli da je štitimo kao do sada? Ako je to ključni problem onda nam samo treba pojasniti kako je to štitimo danas ili kako smo je štitili minule dvije decenije? Mi bismo morali da mijenjamo neke Zakone? Pa mi i ne radimo ništa drugo nego ih stalno prilagođavamo, po potrebi i bez nje, te nam to i ne bi bio neki posao. Plašimo li se to da ćemo tako izgubiti ritam za postizanje punopravnog članstva u EU, bez obzira što je taj ritam, međutim, odavno aritmičan? Dakle, objasnite nam o čemu je riječ ali bez floskula o hegemoniji jer to postaje bestidno i žalosno. Uostalom, predsjednik Francuske Emanuel Makron nam priprema i Evropsku političu zajednicu, pa treba uvježbati podnošljive razloge za ‘da’ ili za ‘ne’ jer niko normalan neće prihvatiti priču o platformi za bujanje ‘Srpskog sveta'“, zaključio je lider Ujedinjene.