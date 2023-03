Karl Jung o psihologiji muškog deteta

Dečaci koje su majke vaspitavale tako da su uključene u svaki aspekt njihovog života, zapravo nikada nisu dobili priliku da se zauzmu za sebe, a upravo tako nastaju slabi muškarci.

Kada pričamo o porodičnim odnosima, vaspitanje koje ne odgovara pravilnom razvoju deteta može dovesti do formiranja takozvanog kompleksa „muškarac-dete“.

Šta to znači?

Na primer, ako otac majci ne pruža emocionalnu podršku i pažnju, ona može da počene da ih traži u svom detetu, stvarajući tako dublju vezu nego što je potrebno. Dakle, majka može postati previše brižna i svojom pažnjom „ugušiti“ sina, vezujući ga za sebe i onemogućavajući da se on reši osećanja zavisnosti od nje.

Kao dete tako kompulzivne majke, jednostavno ne možete da živite sami. Stalno će ispravljati sve vaše greške i donositi sve važne životne odluke za vas sve dok joj to dopuštate. Knjiga Moderna Jungova Klinička jasno je opisala taj odnos.

„I evo čoveka koji stoji ispred vas, živi u prošlosti i pokušava da pobegne iz ovog hladnog i surovog sveta, koji ne može da razume. Njegova majka je često pored njega, ne pokazujući ni najmanju zabrinutost zbog činjenice da je njen sin trebalo da odraste kao muškarac, i ne čini ništa da mu pomogne da odraste i zasnuje svoju porodicu.

Svedok ste neke vrste zavere između majke i sina i vidite kako njih dvoje pomažu jedni drugima da prevare stvarni život.

On čini samo niz malih pokušaja da se oslobodi, jer su njegova inicijativa i izdržljivost paralizovani tajnim sećanjem da se mir i sreća mogu dobiti samo od majke… To nameće određene zahteve čovekovoj muškosti, njegovoj revnosti i, iznad svega, njegova hrabrost i odlučnost da sve stavi na kocku. Da bi to uradio, biće mu potrebna podrška izdajničkog Erosa, koji je u stanju da zaboravi majku i preživi prekid s prvom ljubavlju svog života“.

Ta misao je vrlo duboka i nekima se njeno postojanje može učiniti nerealnim, ali poenta je u tome da majke koje podižu izdržavanu decu sve to rade svesno, želele one to da priznaju ili ne!

Njihovi sinovi nisu u stanju da pronađu pravu sreću izvan majčinog krila, jer ih majke ometaju na svaki mogući način. Sam majčin kompleks, kada se detaljno ispita, prilično je šokantan.

Neki muškarci zaista nisu u stanju da postignu psihološku zrelost zbog nedostatka oca i onoga što im je potrebno od njega. Ali, za uspešan i samostalan život takvi muškarci treba da se reše zavisnosti koju njihova majka oseća prema njima.

