Katnić: Sinoć smo spriječili likvidaciju

SDT NIJE ŽELIO DA PRECIZIRA KO JE U PITANJU

„Pedeset sinova je izgubljeno, uzalud.. Sinoć smo spriječili jednu likvidaciju, ali će oni opet sjutra veče“, rekao je on.

„Iz bezobzirne osvete… Ovdje smo imali sjajnog policajca, (Gorana) Banićevića, kazao je što je mogao. Isto je trebao i Popović (Igor) odbornicima da kaže ono što smije“, rekao je on.

„Juče me jedan gospodin, čije ime neću spominjati, na konferenciji pitao kako bih se osjećao da ispred moje kuće pukne bomba, a ispred moje kuće je spremano ubistvo moje ili mog sina. Ponudio sam sebe. TV Vijesti je objavila njegovo pitanje, ne i moj odgovor“, rekao je on.

„Pedeset sinova je izgubljeno, uzalud.. Sinoć smo spriječili jednu likvudaciju, ali će oni opet sjutra veče“, rekao je on.

Za Asadom ponovo raspisana potjernica

Govoreći o državnom udaru i potjernicama za Džosefom Asadom, kazao je da je za njim ponovo raspisana poternica.

„Dao je izjavu, obećao da će doći. Mi smo povukli potjernicu, on nije došao, mi smo je opet raspisali. Njegova izjava nije relevantna za sud, ali jeste za istoriju. Imam sklonosti, možda ću napisati neko štivo“, kazao je on.

Specijalna tužiteljka kazala je da je prije tri godine oformljen predmet koji je juče realizovan hapšenjem međunarodnih krijumčara droge.

„U toku dvije godine, dok je rađen ovaj predmet u Crnoj Gori sprovođene su mjere tajnog nadzora i ostvarivana intenzivna međunarodna saradnja“, kazala je specijalna tužiteljka Mira Samardžić.

Ona je to rekla na konferenciji Uprave policije i Specijalng državnog tužilaštva, organizovanoj povodom realizacije predmeta međunarodnog karaktera koji se odnosi na krijumčarenje opojnih droga i procesuiranja kriminalne organizacije za koju se sumnja da je vršila krivična djela utaje poreza.

Rekao je i da su iz Rusije dobilo odgovor da bi saslušanje Eduarda Šipmakova i Vladimira Popova „ugrozilo bezbjednost Rusije“.

SDT: Dvije godine smo pratili kriminalnu organizaciju koja je švercovala 840 kila kokaina

Pres konferenciji prisustvuju i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić specijalna tužiteljka Lidija Mitrović, načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja Dragan Radonjić, načelnik Odsjeka za borbu protiv krijumčarenja droga u Sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Dejan Knežević i načelnik Odsjek za sprečavanje i suzbijanje zloupotreba droga u Sektoru kriminalističke policije Milutin Popović.

Kazala je da postoji osnovana sumnja da je početkom 2018. formirana kriminalna organizacija koja je djelovala do 1. septembra 2019. kada je u Portugalu zaplijenjena veća količina droge.

Samardžić je istakla da su tokom istrage sarađivali sa Europolom, a da su juče po njihovim zamolnicama postupala i tužilaštva regiona.

Specijalna tužiteljka rekla je da su primjenom mjera tajnog nadzora došlo do dokaza da ta kriminalna grupa raspolaže sa puno novca, da su kilogram kokaina u Južnoj Americi plaćali pet do šest hiljada eura, a prodavali je u Zapadnoj Evropi od 30.000 do 40.000 eura.

Katnić je kazao da transport ovolike količine droge nije moguće obezbjediti bez saradnje više kriminalnih grupa.

Govoreći o sve većem broju crnogorskih državljana koji su članovi organizovanih kriminalnih grupa, Katnić je kazao da više faktora mora raditi na prevenciji i sprečavanju.

„Svi sami biramo način života. Neko izabere da oduzme drugom život, neko da ga izgubi, a neko da izgubi slobodu“, kazao je on.

Rekao je da niko ne može zadržati imovinu stečenu kriminalnom, i da utvrđuju imovinu pojedinaca uhapšenih u akciji zbog šverca droge, i njima bliskih lica.

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić kazao je da kompanija Voli nema veze sa kokainom pronađenim u kontejneru sa bananama koje su poručili prije skoro dvije godine.

Mitrović: Otkrili smo važnu kariku u pranju novca – knjigovođe

Specijalna tužiteljka Lidija Mitrović kazala je da je realizovana akcija kodnog naziva Bora, u kojoj je zbog pranja novca uhapšeno 18 osoba, da su četiri nedostupna crnogorskim organima, a da je jedna osoba uhapšena ranije.

„Sudija za istragu Višeg suda odredio je pritvor do 30 dana za svih 18 lica za koje smo tražili pritvor“, kazala je ona.

Pojasnila je da su članovi te kriminalne grupe fiktivnim fakturama izvlačili novac.

„Provizija koju su članovi ove kriminalne organizacije jeste od dva do pet odsto, u zavisnosti od iznosa, kazala je ona.

Pojasnila je da su te firme primile oko 9,5 miliona eura i oštetili budžet za oko 2,5 miliona eura.

Izvršni direktori i osnivači preduzeća, kazala je ona, nisu znali čime se bavi firma koja im uplaćuje novac.

Mitrović je rekla da su u ovoj akciji otkrili vrlo važnu kariku za kriminalnu grupu – knjigovođe, koje su knjižile lažne fakture i na osnovu toga prikazivale lažne podatke.

Katnić: Aco Đukanović nije radio sa firmama Dejana Lakića

Katnić je rekao da su u predmetima Klap i Vardar samostalno pokrenuli izviđaj, a ne na osnovu izjava Dejana Lakića koji je jedan od organizatora.

Rekao je i da su tražili izručenje Lakića, ali i Olivere Ilinčič, ali da su im iz Srbije odgovorili da u njihovom zakonodavstvu nema krivičnog djela za koje ih traži Crna Gora.

Rekao je i da Aco Đukanović nije radio sa firmama Dejana Lakića, ali da je za iznos od 4.000 eura platio porez.

„Saslušavani su direktori tih firmi, oni nisu poslovalo sa njima… SAJ koji se pominjao, takođe… Ako vas zaboli stomak od koka-kole hoćete li da tužite izvršnog direktora… I da Vam kažem ne pijte hladne napitke i ne jedite sladolede, jer koronavirus živi u hladnom. Pijte tople napitke i jedite slano. Vidite, mogu i medicinske savjete da vam dajem. Ima na internetu“, rekao je Katnić, odgovarajući na pitanje da li su u istragama Klap i Vardar saslušani Aco Đukanović, Edin Kolarević i Blažo Đukanović“. kazao je KAtnić.

Rekao je da Branimir Gvozdenović nije saslušan u predmetu Kaspia.

izvor: vijesti.me