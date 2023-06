Kiša i na jugu i na sjeveru

U Crnoj Gori na sjeveru danas pretežno oblačno. Povremeno slaba, ponegdje moguće i umjerena kiša. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura od 12 do 21 stepen. Na jugu države promjenljivo oblačno, mjestimično slaba kiša, a poslijepodne moguć i pljusak s grmljavinom. Prijepodne slab do umjeren, zatim pojačan sjeveroistočni vjetar. Temperatura u najtoplijim predjelima od 26 do 28 stepeni.

More umjereno talasasto do talasasto. Vjetar umjeren do pojačan, sjeverni. Temperatura mora oko 24 stepena. UV index, visok, oko 7 UV jedinica.

Na sjeveru Crne Gore u subotu će još biti povećane oblačnosti i slabe kiše, dok se u nedjelju očekuje više sunčanih perioda i uglavnom suvo. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni, a u nedjelju će znatno oslabiti. Temperatura oba dana vikneda u porastu.

U južnim i centralnim predjelima u subotu promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Poslijepodne lokalno je moguća kiša ili grmljavina, a u nedjelju uglavnom sunčano. Temperatura u porastu.

U Evropi, ciklon koji se kreće od sjeverozapada ka jugoistoku donijeće kišu na jugu i jugoistoku kontinenta, u pojasu između centralne i istočne Evrope i dijelu Njemačke. Malo kiše od ciklona s Atlantika stići će do zapadnih britanskih ostrva, dok se na sjeveru i sjeveroistoku, većem dijelu zapadnih predjela, zadražava pretežno sunčano vrijeme. Pirinejsko poluostrvo i zapadni Mediteran zahvata termobarički greben i širi se istočnije. Temperatura od 18 stepeni u Sarajevu do 33 u Madridu.

Na Balkanu i sjutra će u centralnim, južnim i jugoistočnim oblastima biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, dok se u ostalim predjelima očekuje promjenljivo sa sunčanim periodima, i uglavnom suvo. U kontinentalnim oblastima i dalje malo svježije vrijeme, dok će duž morskih obala biti znatno viša temeperatura vazduha.

I za kraj zanimljiv podatak koji kaže da je 15. juna 2003. godine u Podgorici izmjerena najviša temperatura za današnji dan na teritoriji Crne Gore – 39,6 stepeni.

Izvor-rtcg