Kiša i pljuskovi, na planinama slab snijeg

U Crnoj Gori se očekuju kiša i pljuskovi.

Na sjeveru će biti umjereno do potpuno oblačno. Povremeno se očekuje slaba do umjerena kiša, a više padavina biće u drugom dijelu dana. Tokom noći usled jakog zahlađenja u planinama se očekuje i slab snijeg.

Duvaće umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar koji će tokom noći postepeno skrenuti na sjeverni smjer. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 14 stepeni

Na jugu će biti pretežno oblačno povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina.

Ponegdje su moguće umjerene do obilne količine kiše. Vjetar umjeren do jak južni, tokom noći jak sjeverni. Temperatura vazduha tokom dana do 18 stepeni.

More će biti talasasto do jače talasasto. Vjetar pojačan i jak južni, krajem dana i tokom noći jak sjeverozapadni, a duž obale sjeveroistočni, tokom noći u petak na subotu uz obalu jaki udari bure. Temperatura mora oko 20 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru, u subotu pretežno oblačno hladno i vjetrovito uz povremeno provijavanje slabog snijega. U nedjelju promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije vrijeme.

U subotu će duvati jak sjeverni vjetar koji će do sredine dana u nedjelju znatno oslabiti u većini mjesta i prestati.

Na jugu, za vikend sunčano uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost i prohladno. Duvaće jak na udare i vrlo jak sjeverni vjetar koji će u nedjelju prijepodne oslabiti.

Prognoza za Evropu

Sa sjeverozapada preko zapadne i centralne Evrope, prema Jadranu premješta se novi atmosferski talas sa hadnom vazdušnom masom, uslovljavajući na ovim prostorima mjestimičnu kišu pljuskove i grmljavinu, a u planinskim predjelima, susnježicu i snijeg. Ovaj sistem brzo se premješta prema istočnim oblastima.

Tokom noći britanska ostrva sa Atlantika zahvata jaki ciklon donoseći obilne padavine praćene jakim vjetrovima. Na jugozapadu i sjeveroistoku se očekuje uglavnom suvo vrijeme. Najviša dnevna temperatura vazduha od minus 3 stepena u Moskvi do 22 u Atini.

Prognoza za Balkan

Na Balkanu, ciklon u prizemlju ponovo donosi kišu, jača kiša očekuje se posebno u centralnim, jugozapadnim i južnim predjelima, dok će nešto manje padavina biti na sjeverozapadu.

Mjestimično se očekuje umjeren do jak južni vjetar, a krajem dana i tokom noći i sjeverni, kada će postepeno doći do jačeg zahlađenje, tako da će u planinama biti susnježice i snijega.

Temperatura vazduha tokom dana uglavnom 10 do 15 stepeni, a na jugu i duž obala oko 20 stepeni.

Zanimljivost

Na jučerašnji datum 1983. godine na sjeveru izmjerene su rekordno niske temperature vazduha za taj dan u Crnoj Gori.

U Rožajama temperatura se spustila do minus 19,5 a u Kolašinu skoro do minus 15 stepeni.

Izvor-rtcg