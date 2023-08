Kiša i pljuskovi najavljeni i za danas

U Crnoj Gori i za danas su najavljeni kiša i pljuskovi.

Na sjeveru biće promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Ponegdje se očekuje slaba kiša, a u drugom dijelu dana lokalno je moguć i pljusak sa grmljavinom.

Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv. Temperatura od 17 do 22 stepena.

Na jugu prijepodne slaba kiša ili pljusak sa grmljavinom, u drugom dijela dana duži sunčani periodi.

Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Temperatura uglavnom od 25 do 27 stepeni.

More: umjereno talasasto, do talasasto. Vjetar slab do umjeren i zapadni.

Temperatura mora oko 26 stepeni, a UV index je oko 4 UV jedinice.

Narednih dana na sjeveru, u petak promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a u subotu pretežno ili djelimično sunčano.

Ujutru po kotlinama biće magle ili niske oblačnosti.

Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera, a temperatura oba dana postepeno u porastu.

Na jugu, u petak i subotu sunčano, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost i prilično toplije vrijeme. Vjetar uglavnom slab do umjeren,promjenljiv.

Izvor-rtcg