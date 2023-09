Kiša i pljuskovi za prvi dan jeseni

Prvog jesenjeg dana u Crnoj Gori biće kiše i pljuskova.

Na sjeveru biće promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Krajem dana ili u večernjim satima u sjeverozapadnim predjelima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, koji će se tokom noći postepeno širiti istočnije.

Vjetar će biti umjeren do jak južni i jugozapadni. Temperatura od 21 do 28 stepeni.

Na jugu će biti oblačno sa sunčanim periodima, a krajem dana kiša pljuskovi i grmljavina.

Vjetar umjeren do jak južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura i dalje oko 30 stepeni.

More će biti umjereno talasasto do talasasto. Vjetar umjeren do jak, južni. Temperatura mora do 24 stepena, a UV indeks oko 5 UV jedinica.

Na sjeveru u nedjelju i ponedjeljak, umjereno do potpuno oblačno i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak s grmljavinom i osjetno svježije.

Već u nedjelju će početi da duva umjeren, a u ponedjeljak i pojačan sjeverni vjetar.

Na jugu, u nedjelju i ponedjeljak promjenljivo oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina.

Nešto više padavina očekuje se u jugozapadnim predjelima. Oba dana biće znatno svježije.

U nedjelju vjetar umjeren do pojačan i promjenljiv, a u ponedjeljak povremeno sjeverni.

Prognoza za Evropu

Nastavlja se premještanje prostrane i duboke visinske doline koja se pruža od Skandinavije do centralnog Mediterana iz zapadnih prema centralnim predjelima, a na području Đenove se forimira i ciklon koji će usloviti dosta kiše i pljuskovite padavine na području Apenina, Jadranskog mora, Balkana i dijela centralne Evrope.

Ponegdje će još malo kiše biti u Skandinaviji, na zapadu kontinenta i Baltičkim zemljama. U južnim i istočnim predjelima će i dalje biti pretežno sunčano i toplo vrijeme.

Temperatura vazduha od 17 stepeni u Oslu i Ljubljani do 35 u Atini.

Prognoza za Balkan

Jaka kiša, pljuskovi i grmljavina i osjetno svježije vrijeme iz sjeverozapadnih i zapadnih predjela se postepeno šire prema centralnim oblastima Balkana, dok će se u istočnim i većini južnih predjela zadržati pretežno sunčano i prilično toplo vrijeme za ovo doba godine.

Mjestimično će duvati umjeren do jak južni, a u sjeverozapadnim predjelima sjeverni vjetar.

Temperatura vazduha u sjeverozapadnim i zapadnim predjelima oko 20, a u centralnim i jugoistočnim preko 30 stepeni.

Zanimljivost

Na području Glavnog grada najtopliji 22. septembar bio 1961. godine sa 34 stepena.

Iste godine i na primorju je bilo najtoplije sa temperaturom od 31 stepen u Ulcinju.

22. septembra 1985.godine u Danilovgradu izmjerena je najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 34,8 stepeni.

Izvor-rtcg