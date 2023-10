Kiša zaobišla već odavno žedna Pljevlja

Restrikcije u vodosnabdijevanju u pojedinim djelovima grada ostaju na snazi, dok stanovnici pojedinih sela i dalje vodu iz grada dopremaju cisternama

Zbog dugog sušnog perioda Pljevljima je nasušno bila potrebna kiša, ali nažalost proteklih dana najslabije padavine zabilježene su upravo na području ove opštine. I dok je tokom subote u Budvi palo 116 litara kiše po metru kvadratnom, u Podgorici oko 70, u Pljevljima je palo svega 20 litara. Tako će u Pljevljima, u pojedinim djelovima grada i prigradskim naseljima, i dalje na snazi ostati restrikcije u vodosnabdijevanju. Inače, u naselju Guke noćne restrikcije u vodosnabdijevanju su na snazi još od avgusta.

– Obavještavamo cijenjene korisnike da je usled loše hidrometeorološke situacije došlo do izuzetnog smanjenja dotoka vode sa izvorišta Jugoštica, stoga će se u cilju racionalizacije potrošnje vode za piće preći na djelimični režim restriktivnih mjera na bazenu Bogiševac. Restriktivne mjere će se primjenjivati u noćnom režimu povremeno, zavisno od dnevne potrošnje, i to u periodu od 22 do šest časova, navodi se u saopštenju pljevaljskog preduzeća Vodovod.

Iz Meteorološke službe naglašavaju da je poslednjih dana na području opštine Pljevlja palo malo kiše da bi se značajnije poboljšala hidrološka situacija.

– OPŠTINA PLJEVLJA SUBVENCIONIŠE DOVOZ VODE U SELA GDJE VODOSNABDIJEVANJE NIJE RIJEŠENO. TAKO DOMAĆINSTVO SNOSI PEDESET ODSTO TROŠKOVA ZA DOVOZ PRVE CISTERNE. SVAKA DRUGA CISTERNA U POTPUNOSTI PADA NA TROŠAK OPŠTINE – ISTIČU IZ LOKALNE UPRAVE I NAGLAŠAVAJU DA SU TAKVE MJERE PREDUZETE KAKO BI SE ŠTO VIŠE POMOGLO SEOSKO STANOVNIŠTVO.

– Tokom poslednjeg dana na prostoru opštine Pljevlja palo je svega 20 litara vode po metru kvadratnom. To su najslabije padavine u Crnoj Gori. U prethodnom periodu imali smo takođe slabih padavina i tada je palo svega 13 litara kiše po metru kvadratnom – saopštavaju iz pljevaljske Meteorološke službe

Proteklih dana iz gradskog Vodovoda su u više navrata saopštavali da je dotok vode loš sa svih izvorišta. Međutim, najveće količine vode uzimaju se iz vještačke akumulacije Otilovići, pa se restrikcije u drugim djelovima grada još uvijek ne uvode. U naselju Guke, Gornje Kupusište, Deveta i Židovići, restrikcije su neophodne jer voda dolazi isključivo sa izvorišta Jugoštice.

Postoji opasnost da će se restrikcije uvesti i u slučaju onih djelova grada koji dobijaju vodu sa izvorišta Breznice. Takav se zaključak da izvesti iz činjenice da je vodostaj ove rijeke jako opao. Situacija nije bolja ni na seoskom području. Posebno je teško u mjesnim zajednicama Crljenice i Vijenac – Otilovići. Tamošnje stanovništvo iz sela Adrovići, Ranče, Vijenac i Crljenice i dalje iz grada dovozi vodu u cisternama.

– Najnovije padavine neće promijeniti situaciju nabolje. Ovo su jako slabe padavine da bi se situacija popravila, kaže predsjednik MZ Crljenice Neđeljko Unković.

Situacija je teška i na području pojedinih sela u Mjesnoj zajednici Boljanići, gdje su zbog suša presahnula brojna izvorišta.

