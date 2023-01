Kišovito sa pljuskovima i grmljavinom, do 17 stepeni

Vjetar umjeren do jak, na udare i veoma jak južnih smjerova

I danas se nastavlja kišovito vrijeme praćeno pljuskovima i grmljavinom, i jakim južnim vjetrom. Mjestimično se očekuju umjerene do obilne količine kiše.

Vjetar umjeren do jak, na udare i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 6 do 17 stepeni.

Izvor-dan