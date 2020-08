Knežević:Okupatore naših duša olovkom pospremimo na smetilište istorije

U još većem broju Pljevljci su večeras u protestnoj šetnji, zbog usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovjesti, išli centralnim gradskim ulicama skandirajući „Ne damo svetinje“, „Ustala je Crna gora svteinja se branit mora“. Sugrađani su išli iza krsta i nosili ikone, transparent „Samo sloga svetinju spasava“, crnogorsku zastavu i trobojku, barjake i zastave oslikane likovima patrijarha Pavla i Varnave, Njegoša. Šetnja je protekla u miru. U gradu se nalazio samo jedan policajac u službenom odjelu, na istom mjestu kao i prethodne večeri, ispred prostorija OO DPS-a.

Ispre crkve Svete Petke, nakon zajedničke molitve Oče naš, okupljenima se obratio novinar Milan Knežević podsjećajući na riječi čelnih ljudi države Mila Đukanovića i Duško Marković koji su kazali da će poraziti Crkvu i prognati sveštenike Srpske pravoslavne crkve iz Crne Gore.

-Prvi nam je saopštio ono što smo već dobro znali, a to je da je tzv. Zakon o slobodi vjeroispovjesti zapravo i donesen u svrhu izborne kampanje i obavljanju završnih radova na nacionalnom inženjeringu u CG. Drugi (Marković), iako su postupci po žalbama sveštenika u toku, ubaprijed zna da će biti odbijeni i hrabri svoje pristalice. Je li to politika primjerena jednoj evropskoj zemlji, koja je navodno na korak do EU i članica NATO pakta? Je li to uopšte politika, ta suluda namjera da se napravi neka nova crkva a mi kao beslovesni bravi na povocu da se odvedemo nekom novom bogu a zapravo služitelju sataninom, rekao je Knežević dodajući da to ne ma veze sa politikom već je model koji su smislili vlastodržci da bi zavadili narod.

Knežević je rekao da vlast Crkve traži da umjesto Svete Liturgije u hramovima primjeni poslovnik o radu NKT-a ili nekog sličnog a da mošti svetitelja budu turistička atrakcija.

Ta bolesna ideja treba da zamjeni preko dvije hiljade godina hrišćanskih molitvi upućenih Gospodu i to po nalogu domaćih samozvanih mesija, kazao je Knežević pitajući da li za jedno referentsko uhljebljenje, za poljoprivredni kredit, za zakrpljenje rupe, prazna obećanja treba staviti stigmu na potomstvo.On je rekao da je danas mmnogo lakše i jednostavnije čuvati vjeru i svetinje jer se ne traže velika odricanja ni „glava u zalog“ već je olovka oružje koje će „staviti tačku na agoniju u kojoj se nalazi crnogorsko društvo“.

– Vrijeme je da se okrenemo redu i radu, da okupatore naših duša pospremimo na smetilište istorije, kazao je Knežević poručujući „sačuvaćemo svetinje u nedelju 30. Avgusta“.

foto Veselin Dragaš

