Ko će osvojiti Ligu šampiona? Siti i Inter u finalu

Ostalo je da bude odigrana još samo jedna utakmica nakon koje će biti završena fudbalska sezona 2022/2023 u Evropi. U finalu Lige šampiona sastaće se Mančester siti i Inter, a duel se igra na stadionu „Ataturk“ u Istanbulu kapaciteta 76.000 ljudi

Do finala je ostalo još jako malo. Timovi su imali dovoljno vremena da se pripreme za odlučujuću bitku, pa se može reći da u sjajnom raspoloženju čekaju da izađu na teren večeras u 21 sat.

Engleski tim je do finala došao na impozantan način, izbacivši gigante evropskog fudbala kakvi su na primjer Bajern iz Minhena i Real Madrid, dok je sa druge strane Inter ipak imao nešto lakši put – Porto, Benfika, Milan.

Bilo kako bilo, u večerašnjih 90 ili 120 minuta fudbala staje čitava sezona oba tima.

To što je Inter završio sezonu među četiri najbolja tima Serije A osiguravajući samim tim učešće u Ligi šampiona i naredne sezone i to što je Siti uzeo šampionsku titulu u Premijer ligi prestigavši Arsenal i to u samom finišu sezone nije dovoljan razlog ni za Simonea Inzagija ni za Pepa Gvardiolu da kažu da je ova sezona bila uspješna – ona će biti takva tek kada se visoko u vazduh podigne pehar namijenjen najboljem klubu na tlu Evrope.

Siti je ove sezone prikazao više i može se reći da je izraziti favorit u utakmici za koju se uobičajeno kaže da nikada nema favorita i da su šanse 50-50.

Ipak, Inter se uzda u defanzivu, u nadi da će uspjeti da zaustavi navalni red „građana“, a onda iz kontre ili prekida matira golmana Edersona.

Bukmejkeri širom svijeta daju veću kvotu na pobjedu Sitija.

Jasno je svima zašto i kladionice vide izabranike Pepa Gvardiole kao nove „vladare“ Evrope: ako ništa drugo, u ovoj predugačkoj sezoni koja je krajem prošle kalendarske godine bila prekinuta zbog Mundijala u Kataru svako ko je odvojio malo vremena i pogledao dvomeč između Reala i Sitija razumio je koliko je četa sa „Etihada“ ubojita.

Razbiti i poniziti dotadašnjeg evropskog šampiona ne može svako, a Siti je to uradio sa takvim stilom da su ih novinari na Ostrvu s pravom nazvali kaznenom ekspedicijom.

Tako je menadžer Gvardiola dobio novu šansu da konačno osvoji trofej Lige šampiona sa „građanima“, nakon što je prije dvije godine zaustavljen od Čelsija.

„Očekuje nas vrhunski tim, to finale neće biti ni lako ni jednostavno za nas. Veoma sam zahvalan za ono što su igrači uradili do sad, ali svaka finalna utakmica je potpuno drugačija. Moraćemo da shvatimo koju i kakvu utakmicu igramo. Nije lako savladati Interov odbrambeni sistem. Moraćemo da imamo odličan tempo, ali i da budemo strpljivi, jer što više vremena prolazi, to će se povećavati tenzija“, izjavio je Gvardiola.

Gvardiola je znatno iskusniji od Inzagija budući da ima evropsko iskustvo sa klupa Barselone i Bajerna koje je u ovakvim situacijama od neprocjenjivog značaja.

Ipak, bek Intera Federiko Dimarko veruje u svoje saigrače.

„Vrlo smo srećni što smo ostvarili ovaj cilj, pošto smo ga zaslužili zbog svega onoga što smo uradili na terenu. Ne bi svako mogao da prođe grupu u kojoj su Bajern ili Barselona i normalno je da se prognoze promijene. Igrali smo protiv jakih ekipa i pokazali smo kroz nastupe na terenu da zaslužujemo da budemo u finalu, a u utakmicu ulazimo uz podjednake šanse. Oni su vrlo jaki, to znamo. Ako budemo igrali kako znamo i umijemo, možemo da uspijemo“, naveo je Dimarko.

Inter je u finalu ovog takmičenja prvi put nakon 13 godina, kada je i trijumfovao predvođen trenerom Žozeom Murinjom.

Poslednjih godina više uspjeha je imao u domaćim takmičenjima, pošto je 2021. godine osvojio titulu u Kalču, a onda i uzeo dva Kupa 2022. i 2023. godine, kao i Superkup ove sezone.

U slučaju Mančester sitija, otkako je su vlasnici postali bogati šeici iz Abu Dabija, ekipa je sedam puta bila šampion u Premijer ligi, ali je do sad izostao uspjeh u Evropi koji je glavni cilj ovog kluba. Sada Siti pokušava da postane tek drugi engleski klub koji je u istoj sezoni osvojio tri velika trofeja – Premijer ligu, Ligu šampiona i FA kup, što je jedino uspjelo njihovom gradskom rivalu Mančester junajtedu 1999.godine.

Inter juri svoju četvrtu titulu u Ligi šampiona, a Siti tek svoju prvu.

Glavni sudija meča biće Poljak Simon Marčinjak.

Fudbaler Intera Henrih Mhitarjan biće spreman za finale, pošto se oporavio od povrede butnog mišića, dobijene u prvom meču polufinala Lige šampiona protiv Milana. To je važno pojačanje za italijanski tim. .

„Neroazuri“ su proteklih nedjelja imali velikih problema sa sponzorom na dresu. Pošto DigitalBits nije isplatio ugovorenih 30 miliona eura, ugovor je raskinut i reklama je nestala sa dresa. Tako je dres italijanskog predstavnika bio bez ikakvih reklama praktično čitave ove kalendarske godine. Ipak, pred najvažniju utakmicu sezone konačno je nađen sponzor. Na dresu italijanske ekipe u poslednje dvije utakmice sezone, protiv Torina u Seriji A i u Istanbulu u finalu stajaće reklama „Paramount.“ To će biti kratkoročan ugovor do kraja sezone, a za dalje će se vidjeti.

