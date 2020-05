Ko je kriv za cjelodnevno zasipanje grada industrijskom prašinom ?

Pljevljaci su navikli na ekološke incidentne situacije a takva je bila i danas. Po ko zna koji put industrijska prašina, sa deponije pepela i šljake na Maljevcu, nemilice je zasipala gradsko područje. Sjeverac je razotkrio da vodeno ogledalo, koje treba da se nalazi preko čitave površine deponije Termoelektrane Pljevlja, ne postoji i očigledno je velika stavka za EPCG. Nije jasno iz kog razloga se površina ne prekriva vodom, a na nekoliko kilometara od deponije nalazi se novo korito Ćehotine gdje se besplatno pune vodom.

Na društvenim mrežama negodovalo je mnogo sugrađana objavljujući fotografije neodgovornog odnosa prema životnoj sredini u Pljevljima uz komentare “potrovaše ljude i nije ih briga”,” ima li zabrane za ovo kao za sušenje veša” .

Na sreću, Pljevljake je mimoišao korona virus ali, na žalost, tri i po decenije zasipaju se prašinom, zagađujućim česticama, trovanjem rijeka, privremenim deponijama. Sve nade zvaničnici polažu u ekološku rekonstrukciju Termoelektrane ali ugovor sa izvođačem radova još uvijek nije potpisan.

Ni higijenske maske, koje je kao privremenu mjeru propisalo Nacionalno koordinaciono tjelo za borbu protiv zaraznih bolesti, nisu mogle sačuvati sugrađane od prašine sa Maljevca. Nadležni inspektori najavljuju da će kažnjavati građane koji ne poštuju mjere NKT u suzbijanju opasnosti od zaraze korna virusom a Pljevljaci se pitaju do kada će njihovo zdravlje biti ugroženo zbog neoklanjanja posledica zagađene životne sredine u gradu jer broj oboljelih od kancera svake godine je u porastu.

-U Pljevljima za dvije godine ima više oboljelih od kancera, nego što je ukupno oboljelo ljudi u Crnoj Gori od koronavirusa tokom epidemije. Od 2011. do 2019. postoji veliki raspon između rođenih i umrlih građana. Umre više nego duplo građana, od novorođenih. Tako je 2019. u Pljevljima umrlo 435 građana, a rođeno je 193 beba, što je strašno. Ono što je interesantno, ako je neki Pljevljak koji je obolio od kancera ili bilo koje druge bolesti umro, u Podgorici, Brezoviku, ili u drugoj državi mjesto smrti ne vode se kao Pljevlja, jer se liječio u tim gradovima i vodi se kao umrli u tom gradu. To govori da statistika o broju umrlih Pljevljaka nije pouzdana, nego na žalost ona je mnogo veća i nepovoljnija, kazao je Milorad Mitrović, predsjednik Ekološkog društva “Breznica”, dodajući da ni to što su Pljevlja dobila ekološkog inspektora ništa nije promjenilo jer “tvrde da je na obuci i poručuju nam da se strpimo”.

Foto: facebook

Poštovani čitaoci, imate li vi predlog za rješenje ekoloških problema u Pljevljima?