„Ko osudi nepočinstva DPS-a, dobrodošao je“

Generalni sekretar Demokrata i poslanik u Skupštini Crne Gore Boris Bogdanović kaže da se njegova partija ne bavi opstrukcijama pregovaračkog procesa za formiranje nove vlade, i da nikad neće ući u bilo kakvu kolaboraciju sa Demokratskom partijom socijalista.

Boris Bogdanović (Foto: Demokrate)

„To nije proizvod trenutnih okolnosti. To je refleksija naših čvrstih uvjerenja, vrijednosti i opredjeljenja“ navodi Bogdanović u intervjuu za „Dan“.

On je kazao pitanje odlučujućeg glasa u vezi s izborom Alekse Bečića za predsjednika Skupštine nije puka glasina.

„To je stvar jasnog i dosljednog stava našeg političkog subjekta i Alekse Bečića, koji smo transparentno saopštavali još od osnivanja stranke. I kojeg ćemo se držati sve dok ova stranka postoji. Naša čvrsta odluka da ne ulazimo u kolaboraciju s DPS-om, čak ni uz podršku jednog njihovog poslanika, nije proizvod trenutnih okolnosti ili političkog manevrisanja“, kazao je on.

Ističe da zbog fotelja ne bi potkopali obraz i čast.

„Melodične tonove, o kojima govorite, čućete ako prislonite uvo na vrata kabineta gospodina Milatovića i gospodina Spajića. Na osnovu rezultata pregovora između njihovih poslanika i rukovodstva, biće vam jasno ko stoji za violinom, a ko drži dirigentsku palicu. Ne moram naglašavati ono što vam je već poznato da svi poslanici PES-a ne žele realizovati odluke organa PES-a, kojim je podržan predlog kabineta gospodina Spajića i usmjerenje buduće vlade“, kaže Bogdanović.

„I na kraju, svako ko se odrekne DPS-a i njihovih kriminalnih centara moći, ko osudi njihova nepočinstva, a ruke mu ostanu čiste od njihovih nedjela, dobrodošao je da zajedno gradimo integritet institucija Crne Gore. Do tada što dalje od nas“, kazao je Bogdanović.

Potpis na EU agendu je, kako kaže, na djelima i kongresnim dokumentima i brojnim sporazumima koje su Demokrate potpisale.

„Cijeneći napore predsjednika Milatovića i njegov pokušaj da ovu viziju osvježi kroz platformu „Za Crnu Goru u EU“, moram istaći da naša partija ne samo da je već ukrcana na evropski brod, već plovi s jasnim kompasom, čije su kazaljke usmjerene prema evropskoj budućnosti“, kaže on.

Sadašnje komplikacije unutar Pokreta Evropa sad, posebno neslaganja u njihovom poslaničkom klubu, po mišljenju Bogdanovića, stavile su mandatara pred izazov koji može rezultirati čak izborima i dubokom institucionalnom krizom.

„Srž problema i njegovo rješenje sigurno leži u harmonizaciji stavova i vizija unutar izborne liste koju je predvodio Milojko Spajić, a koju je podržao Jakov Milatović, zamjenik predsjednika PES-a i predsjednik Crne Gore i to ne samo izjavama, već i učešćem na njihovoj završnoj konvenciji. Ne želim preći granice pristojnosti, ali dozvolite mi da ovom prilikom dva ugledna politička aktera pozovem na analizu dublje odgovornosti koju ovaj politički osjetljivi trenutak nameće. Jer, često je istina jednostavna, ali je teško suočiti se s njom“, kaže on.

Naglašava da neizborom predsjednika Skupštine Crne Gore konstituisanje novog saziva parlamenta nije okončano, te parlament ne može zasijedati na sjednicama u Ustavom propisanim sazivima i vršiti svoja ustavna ovlašćenja.

„Takođe, bez novog predsjednika Skupštine, Savjet za odbranu i bezbjednost, kao krovno tijelo odbrane i bezbjednosti zemlje, neće biti u situaciji da donosi odluke vezane za sigirnost naše zemlje“, upozorava on.

Kaže da se radi o institucionalno zabrinjavajućoj situaciji sa lančanim posljedicama.

„Vjerujem da će kolege u čijim rukama je ključ razrješenja moguće institucionalne krize shvatiti i razumjeti kakve posljedice mogu nastupiti i naći zajednički jezik, kako bi se ovakve i slične situaicije spriječile“, kaže on.

Dodaje da nije tačna informacoja da su ambasadori EU (HOMS) pozvale predstavnike Demokrata na razgovor.

„Tako je. To nije bila tačna informacija. Do tog sastanka nije došlo. Kroz godine, dok smo gradili čvrste i produktivne odnose na globalnom nivou, nikada nijesmo osjetili ni najmanji pokušaj bilo kog partnera da utiče na naše unutrašnje odluke“, kazao je on.

Poručuje da je svima je dozvoljeno da izraze svoje mišljenje i ambicije, kako susjedima, tako i Evropi i svijetu, ali da prava snaga suverene države leži u njenoj sposobnosti da donosi odluke koje odražavaju volju njenih građana, poštujući međunarodno preuzete obaveze.

„Upravo tu leži srž našeg demokratskog identiteta: u našoj nepromjenljivoj posvećenosti integritetu naših institucija i težnji ka onome što građani Crne Gore zaista žele, a žele Crnu Goru u EU bez revizije njene međunarodne pozicije i međunarodnih obaveza koje smo dužni ispunjavati.Uz to, ovi odnosi su se razvijali na osnovama korektnosti, transparentnosti i uzajamnog povjerenja. Ovo samo potvrđuje da je moguće čuvati nacionalne interese, dok se u isto vrijeme njeguju i produbljuju prijateljski odnosi na međunarodnom planu. Ko želi drugačiju politiku, priželjkuje Sjevernu Koreju“, zaključio je Bogdanović.

Izvor-rtcg