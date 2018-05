Koalicija „Da Pljevljima svane – složno i iskreno naprijed“ – NSD, SNP i Pokret za promjene

Koalicija „Da Pljevljima svane – složno i iskreno naprijed“, objedinila je tri četvrtine opozicije u Pljevljima. Ovo je odgovor na sve dileme ko je bio za očuvanje opozicionog jedinstva, a ko protiv. Oni koji su bili protiv ističu samo jedan veoma slabašan argument za koji nude nepotvrđenu alternativu, dok je na našoj strani, odnosno, protiv onog što su oni uradili 99 nespornih argumenata. Ovo je istina, dok je sve ostalo spinovanje javnosti i neutoljiva težnja za postavljanjem ličnih ambicija iznad političke realnosti i interesa građana.Uprkos svemu, ova Koalicija neće gledati političke protivnike ni u jednoj opozicionoj partiji ili koaliciji, već isključivo i nedvosmisleno jedino u koaliciji koja, još nepun mjesec dana, vrši vlast u Pljevljima.

Koalicija „Da Pljevljima svane – složno i iskreno naprijed“ ne temelji se na ispraznim političkim prepucavanjima, već na odlučnoj namjeri da Pljevljacima ponudi slogu i jedinstvo oko najuzvišenije ideje, a to je spas Pljevalja od potpunog ekonomskog, ekološkog, demografskog i kulturnog propadanja. Mi nudimo realna rješenja kako da svi zajedno spasimo naš grad i naša sela. Naša predizborna kampanja biće apsolutno pozitivna, a ne destruktivna prema bilo kome, pa čak ni prema onima koji trenutno vrše vlast.

Naš Izborni program je jasan, koncizan i realan, a u ekonomskom i kulturnom dijelu potpuno u skladu sa već decenijama najprisutnijom idejom kod svih, a to je da Pljevlja, uz poštovanje Ustava i zakona Crne Gore, treba da pripadaju Pljevljacima.

Tokom predizborne kampanje oko ove potpuno legalne i legitimne ideje okupićemo sve one građane koji je prihvataju i u njoj vide jedino spasonosno rješenje.

Ovom prilikom pozivamo sve opozicione partije i koalicije koje su najavile svoje učešće na predstojećim lokalnim izborima da nam se pridruže i da se još prije dana izbora svi ujedinimo uspostavljajući novu političku filozofiju u skladu sa najboljom kulturnom tradicijom svih nas koji živimo u Pljevljima i za Pljevlja.

Učinimo to, ujedinimo se i pokažimo da duh sloge i razumijevanja na kojem su Pljevlja postala i opstala kroz vjekove još uvijek živi. Traženje bilo kakvog drugog rješenja je pogubno, a njegovi zastupnici moraju podnijeti teret kratkovidosti, sebičnosti i pristajanja na višedecenijski mrak.

NSD-SNP CG-PzP „Da Pljevljima svane – složno i iskreno naprijed“! Ako vam je bolji mrak – onda ništa!

Pres služba

Koalicije NSD-SNPCG-PzP „Da Pljevljima svane- složno i iskreno naprijed“