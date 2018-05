Koalicija „Da Pljevljima svane“: Ukidanjem direktnog prenosa Skupštine lokalna vlast pokazala da tu funkciju vrši netransparentno i neuspješno

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST koalicije NSD-SNPCG-PzP „Da Pljevljima svane- složno i iskreno naprijed“

Danas je DPS sa svojim koalicionim partnerima, naočigled javnosti, spustio zavjesu na svoju pogubnu vladavinu Pljevljima u prethodne četiri godine. Isključivanjem kamera Televizije Pljevlja sa zasjedanja lokalnog parlamenta lokalna vlast se sakrila u „mišiju rupu“ u kojoj je za nepun sat glasačkom mašinom i bez rasprave aminovala pored ostalog i Godišnji izvještaj o radu predsjednika Opštine i Završni račun budžeta za prethodnu godinu kao i izvještaje o radu lokalnih preduzeća i ustanova.

Ukidanjem direktnog prenosa sjednice SO Pljevlja, DPS je svima stavio do znanja da je lokalnu vlast vršio netransparentno i neuspješno i time unaprijed priznao poraz na predstojećim lokalnim izborima. Izgovor da bi se televizijskim prenosom narušila predizborna kampanja je svojevrsna uvreda zdravog razuma, a iznad svega vrhunski dokaz nepoštovanja građana čijim novcem su raspolagali u prethodnom periodu. DPS je uskratio građanima saznanje o najbitnijim informacijama o tome šta je lokalna uprava uradila, odnosno na koji način je i da li je uopšte ispunila išta od onog što je u predizbornoj kampanji obećavala. Uvidom u dokumenta koja su bila tema rasprave ugašene sjednice SO Pljevlja bez sumnje se može zaključiti da tih rezultata nema, jer da ih je bilo ne bi imali razloga da se kriju od javnosti.

Poštovani građani, ovakav postupak DPS-a i njegovih partnera razlog je da im ništa ne vjerujete što vam obećavaju i što će vam obećavati narednih dana. Oni su ovim potrošili i poslednje rezerve povjerenja svakog građanina bez obzira na bilo koju pripadnost političku, nacionalnu ili vjersku.

Pljevljaci, Sloboda se ne čeka da vam je neko donese na tacni, njoj se ide u susret i ona se može osvojiti jedino kada se svaki pojedinac oslobodi sopstvenih strahova i predrasuda. Narednih dana razmislite i nađite način da napravite taj prvi korak ka slobodi. Oni koji su poklekli pred prevarama i lažnim obećanjima za početak neka se pridignu. Oni kojima su lažnim obećanjima i mrvicama zamutili vid da ne bi povjerovali sopstvenim očima, neka razgrnu mrak.

„Da Pljevljima svane!“