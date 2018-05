Koalicija DPS, BS i SD predala izbornu listu, nosilac Mirko Đačić

Za dobro građana Pljevalja – Pobjednički! Koalicija DPS, BS, SD – Milo Đukanović” predala je danas izbornu listu za predstojeće lokalne izbore koji se održđavaju 27. maja.

Nosilac liste je aktuelni predsjendik opštine Pljevlja Mirko Đačić koji je prilikom predaje izborne liste kazao je da siguran da su predali pobjedničku listu.

–Siguran sam da ćemo trijumfovati na ovom lokalnim izborima i da ćemo još jednom osvojiti naših sugrađana. Za ove lokalne izbore usvojili smo i donijeli održiv izborni program, a nova lokalna uprava u Pljevljima koalicija DPS, BS i SD biće dobar partner privredi Pljevalja, jer znamo da slijede velike investicije u ekološku sanaciju TE Pljevlja, znamo da slijede višemilionske investicije u Rudniku uglja i znamo da slijede dalji razvojni programi kada je velika pljevaljska privreda u pitanju. Osim toga u slijedćem mandatu usvojićemo „Biznis zonu „u Pljevljima i pomoći preduzetnicima iz Pljevalja na način što ćemo osnovati „Garantni fond opštine Pljevlja“ koja će stajati iza dobrih programa preduzetnika u Pljevljima. Podržaćemo ih i finasijski. Taj garantni fond osnovaćemo u potencijalu do ukupnih 3.000.000 eura i on će biti na usluzi ne samo pljevaljskim preduzetnicima nego i pljevaljskim poljoprivrednicima. To će biti jedna novina, ne samo u Pljevljima već u svim opštinama u Crnoj Gori, kazao je između ostalog Đačić.