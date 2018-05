Koalicija „Za spas Pljevalja“: Nakon smjene vlasti zaustavićemo uništavanje sela

Koalicija Za spas Pljevalja – Vladislav Bojović, dr Novica Stanić, Marko Milačić, nakon smjene vlasti na izborima 27. maja, preduzeće sve raspoložive mjere sa ciljem da se sredstva od koncesionih naknada, koja se uzimaju od ruda i drveta vrate na prostore gdje se vrši eksploatacija. Insistiraćemo po cijenu organizacije građanskih protesta da prihodi od koncesija budu srazmjerni prihodima koncesionara, a ne da budu drastično manji od realnih, kao što je to danas slučaj.

Mjesne zajednice i naselja kao što su Šula, Gradac, Potkovač, Bukovica, Bobovo, Maoče, Glibaći, Poblaće, Kosanica, Premćani, Kozica, Vaškovo…,moraju biti sa posebnom pažnjom tretirane od strane lokalne uprave i državne vlasti jer se sa tih prostora odvlače ogromni prirodni resursi dok ova naselja već decenijama nemaju osnovne uslove za normalan život i lišena su elementarne finansijske podrške.

Kao primjer imamo MZ Šula, gdje se od Rudnika „Šuplja stijena“ na godišnjem nivou ubira oko 350 000 evra koncesionih naknada i ostvaruju se milioni evra prihoda, dok se ovoj zajednici ništa ne vraća. Koalicija Za spas Pljevalja obezbijediće da se značajan dio prihoda od koncesija uloži u ono što su životne potrebe ove sredine. Ako znamo da u ovoj zajednici asvalt nema gotovo ni jedno selo, odnosno da je neophodno do sela Petina asvaltirati 4 km, do Čestina 8km, do Rogovine oko 3km, moguće je štedljivim i racionalnim raspolaganjem opštinskog novca pristupiti rješavanju ovog problema. Ako je poznato da 15km seoskog asvalta može da se uradi za iznos od 600 hiljada evra, potpuno je jasno da za četiri godine od koncesija može da se obezbijedi odgovarajući iznos za obnovu vodovoda, kanalizacije, uličnu rasvjetu u naselju Šula i obnovu stambenih objekata.

Kada se asvaltiraju putevi do pomenutih sela, onda će biti lakše oganizovati otkup stoke, mlijeka, djeca će lakše dolaziti do Osnovne škole „Vladimir Rolović“ u naselju Šula, njihovi roditelji i ukućani će lakše dolaziti do prodavnice, ambulante i pošte. Takođe, ova zajednica ima velike prihode i od šuma, koje se sjeku, a u ovaj kraj se ne ulaže ni jedan cent, što se takođe mora promijeniti.

Kada su u pitanju sela Bobovo, Meljak, Poblaće, Bukovica, Potkovač, Gradac, Kozica, Premćane, Kosanica, Glibaći i Vaškovo, ovi krajevi nesumnjivo zaslužuju da im se ostavi značajan dio koncesionih prihoda od posječenih šuma i da se uz izgradnju seoskih puteva i druge infrastrukture stvore uslovi za život tamošnjeg stanovništva. Vrijeme je da recimo Bobovo ne zavisi od praznih obećanja koje im daje šef režima Milo Đukanović, već da se ovom selu konačno izgradi put koji je od strateškog značaja za razvoj poljoprivrede i turizma u Pljevljima od onih sredstava i resursa koja su decenijama odnošena iz ovih krajeva.

Krajnje je vrijeme da se promijeni dosadašnji model raspodjele novčanih sredstava iz opštinskog budžeta, gdje se sredstva od koncesija neće trošiti za provod i gozbe opštinskih funkcionera DPS, ili za plate partijskih aktivista vladajuće koalicije. Istina je da je odlazeća opštinska vlast DPS-a, Bošnjačke stranke i SD-a, navedena naselja tretirala kao da nisu dio Pljevalja, već su prepuštena na milost i nemilost onih koji eksploatišu i odnose naša prirodna bogatstva. Koalicija Za spas Pljevalja je riješena da upravo sa nivoa lokalne uprave pokrene odlučnu inicijativu prema privrednim subjektima i državnoj vlasti da se rekonstruišu magistralni i regionalni putevi i druga infrastruktura na onim putnim pravcima na kojima kompanije prevoze i odvoze sirovine.

Jedna od ključnih programskih tačaka koalicije Za spas Pljevalja uprav jeste da se posvetimo mjesnim zajednicama i selima u kojima još uvijek života i u kojima postoje realni uslovi da se on održi, kao i da se bespoštedno borimo za prava koja im pripadaju po svim standardima i zdravoj logici.

Koalicija Za spas Pljevalja