Kolić: U litijama smo s braćom pravoslavcima čije su svetinje ugrožene

On je rekao da u tome veliku podršku dobija i od svojih sunarodnika.

“Oni zajedno sa mnom prisustvuju litijama naše braće pravoslavaca. To nije tipično nigdje u svijetu, ali bratska ljubav nas povezuje i obavezuje na to da im se svim srcem nađemo u nevolji i da im pružimo ljudsku i bratsku podršku. To je dokaz da je moja Crna Gora istinski bratska i građanska država. Nikada sebi ne bih dozvolio da o ljudima formiram mišljenje na osnovu njihove vjere, nacije ili jezika kojim govore. To su intimne stvari svakog od nas i to treba poštovati. Jedino važno jeste to da li je neko dobar i pošten čovjek ili je kriminalac, lopov i ubica. To je jedina podjela koja postoji u mojim očima, ali i u očima najvećeg dijela građana Crne Gore. Naše različitosti nijesu prepreke, već bogatstvo i vrijednost više u našem suživotu i našim bratskim odnosima”, kazao je Kolić.