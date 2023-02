Rastu cene, rastu i plate, ne srazmerno i ne svuda isto – evo koliko se razlikuju zarade u regionu. Podatke o prosječnoj plati političari često koriste kada govore o sopstvenim uspjesima ili neuspjesima prethodnika, piše BBC na srpskom.

U zemljama na Balkanu, ovim brojevima pogotovo se licitira u vreme predizbornih kampanja.

Prosjek od 500 eura u Srbiji se godinama pominjao kao cilj koji treba postići, a konačno je ostvaren tokom 2019. godine.

Trenutna prosječna plata viša je za oko 170 eura od toga.

U nekim zemljama Balkana, prosjek je i dalje ispod 500 eura, dok je u pojedinim i trostruko viša.

Slovenija i Hrvatska prednjače sa prosječnim zaradama koje su više od hiljadu eura, dok zaposleni u Albaniji i na Kosovu i dalje primaju manje od 500 eura u prosjeku.

Kakve su prosečne zarade u regionu

Slovenija – 1.480 eura

Hrvatska – 1.029 eura

Crna Gora – 721 eura

Srbija – 668 eura

Bosna i Hercegovina – 602 eura

Sjeverna Makedonija – 537 eura

Albanija – 437 eura

Kosovo – 432 eura

Izvor: zavodi za statistiku, novembar 2022.

Ko vadi prosjek i ko najviše zarađuje

Podatak o prosječnoj zaradi nije idealan pokazatelj života u jednoj zemlji, jer ga često izvlači manjina sa visokim platama.

Sve zavisi od delatnosti, pa tako, recimo, ako se bavite kožarstvom u Hrvatskoj, zarada vam je oko 640 evra, tek nešto više od prosmečne zarade za Bosnu i Hercegovinu koja iznosi 602 evra.

Sa druge strane, ako ste u industriji proizvodnje pića u Hrvatskoj, prosječna mjesečna zarada vam je 2.070 eura, što je mistična brojka koja se u Srbiji pominje za plate programera sa srednjim nivoom iskustva.

Na Kosovu, najveća ploča su za snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom – 949 eura iu informisanju i komunikacijama – 757 eura.

Najmanje prosječne zarade na Kosovu su u pružanju usluga smeštaja i hrane – 281 evro.

Ako u Srbiji prerađujete drvo, prosječna neto plata vam je 392 eura.

Ako kucate kod kojim kreirate virtuelnog karaktera koji u video-igri prerađuje drvo (računarsko programiranje), prosječna zarada vam je 2.186 eura.

Prijestonice neprikosnovene

Dok zarade prilično variraju, neki trendovi i dalje su zajednički za region.

Najviše se zaradi u glavnim gradovima.

Tako je prosječna plata u Zagrebu 1.187 eura, što je 15,38 odsto više od državnog prosjeka.

U Beogradu, prosječna plata je 851 evro, što je čak 27,37 odsto više od prosječne zarade u Srbiji.

U izračunavanje prosječne zarade ubrajaju se naknade za radnike koji imaju zasnovan radni odnos, kao i za one koji su angažovani na osnovu ugovora o obavljanju privremenih i savremenih poslova.

Radnici angažovani prema ugovoru o delu ne ulaze u ovu računicu, jer za njih poslodavac ne podnosi poresku prijavu.

Prilikom korišćenja podataka o prosječnoj zaradi kao pokazatelja životnog standarda, treba biti oprezan, upozoravaju stručnjaci.

Kako je ranije za BBC na srpskom objasnio ekonomista Miroslav Zdravković , prosjek izvlači mali dio onih koji zarađuju vrlo visoke iznose.

Slika o tome kako se živi u jednoj zemlji možda je malo jasnija ako pogledamo medijalnu zaradu.

Za medijalnu zaradu bi moglo da se kaže da je srednji iznos zarade, pošto dijeli skup zaposlenih na dva jednaka dijela, tako da polovina prima manje, a polovina više od toga.

Medijalna neto zarada za decembar 2022. godine, što su poslednji dostupni podaci, iznosila je 60.413 dinara, odnosno oko 515 evra.

To znači da je 50 odsto zaposlenih dobilo platu do tog iznosa, a on je oko 150 niži od prosječne zarade.

Izvor-cdm