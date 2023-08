Ljepota je u oku posmatrača, a oči gotovo svih koji su ikada videli Bokokotorski zaliv kažu da je neponovljiv biser i nešto najlepše što su ikada u životu doživjeli. Razglednica sa vidikovca na Lovćenu sa kojeg se pruža jedinstvena panorama Boke obišla je svijet.

Od 14. avgusta, stanovnici Crne Gore i turisti imaju priliku da iz gondole, žičarom, vide pejzaž za ponos. Crna Gora dobija žičaru od Kotora do Lovćena.

Iako ama baš niko ne spori o kakvoj ljepoti je riječ, na društvenim mrežama se, odmah nakon objave cjenovnika vožnje, povela polemika da li je cijena previsoka ili nije.

Za vožnju žičarom u jednom smjeru za odrasle potrebno je izdvojiti 13 eura, dok je cijena povratne karte 23 eura. Cijene dječijih karata su značajno niže, pa vožnja žičarom u jednom smjeru košta sedam eura, odnosno 12 eura za oba smjera. Za djecu mlađu od dvije godine predviđena je besplatna vožnja. Povoljnosti su definisane i za OSI, pa će cijena karte u jednom smjeru iznositi 7 eura, odnosno 12 eura za oba pravca.

Kako CdM saznaje, u narednom periodu biće omogućeni i specijalni porodični paketi za građane Crne Gore. Takođe, vlasnici Mastercard platnih kartica u periodu od otvaranja žičara do 15. septembra mogu ostvariti umanjenje cene u iznosu od pet eura za svaku kupljenu kartu.

Popusti vaze za plaćanje Mastercard platnim karticama koje su izdale sve banke u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini, bez obzira na tip kartice.

Broj vožnje plaćenih istom Mastercard debitnom karticom nije ograničen, odnosno korisničke kartice imaju pravo na umanjenje cene karte, čak i ukoliko se vozi više puta u periodu trajanja kampanje.

Uporedili smo cene

Na društvenim mrežama mogu da se pročitaju komentari da je cena visoka te da ima žičara u regionu koje su značajno jeftinije.

Građani komentarišu i to da morate platiti povratnu kartu, računajući na to da, s koje god strane da krenete, da se na tu tačku morate vratiti, a da je to, ako se dvoje odlučite za vožnju, previše novca.

Međutim, sa druge strane, ima ii oni koji pobijaju ove navode i kažu da cijena nije previsoka, navodeći primjer brojnih žičara širom Evrope, gdje je panoramska vožnja gondolama znatno skuplja nego što će to biti slučaj sa crnogorskom. Takođe, na društvenim mrežama pišu i da širom Evrope postoje žičare koje naplaćuju više za mnogo „manje jedinstvene ljepote”.

Za ležaljke izdvajamo od 30 do 200 evra

Oni koji smatraju da cijena nije previsoka kao argument navode i to koliko ćete platiti plažni mobilijar na crnogorskom primorju, vodeće cijene samo para ležaljki od 30 do 200 eura, zavisno od plaže koju birate.

Takođe, na društvenim mrežama građani upoređuju i cenu naše sa zlatiborskom žičarom, ističući da je ona u susednoj Srbiji dosta jeftinija, 10 evra.

Ipak, valja reći da su, bez obzira na to da li se cena vožnje čini previsoka ili ne, to ipak neuporedive kategorije.

Žičara „Kotor-Lovćen“ vs Dubrovačka žičara

Evo i zašto. Bokokotorski zaliv je najljepša slika ovog dijela svijeta. Planine, Jadransko more, zaliv, tvrđave, grad Kotor kao dio UNESCO baštine i Nacionalni park Lovćen, čine ovu predio atrakcijom koja će nas dodatno pozicionirati na svjetskoj mapi lokacija za posjetiti.

CdM je uporedio cene sa žičarom sa kojom je to najlogičnije učiniti – žičarom u Dubrovniku.

Cijena povratne karte za žičaru u Dubrovniku košta 27 eura, odnosno četiri eura više od crnogorske. Dubrovnik je takođe dio UNESCO baštine, ali, poređenjem ova dva objekta dolazi se do zaključka da je riječ o znatno drugačijim turističkim atrakcijama.

Evo i direktnog poređenja dvije žičare.

DUBROVAČKA ŽIČARA:

Visinska razlika: 450 metara

Dužina trase žičara: 778 metara

Trajanje vožnje: četiri minuta

Broj gondola: dve

maksimalne kapacitete po gondoli: 32 putnika

Cena: 27 eura za povratnu kartu

ŽIČARA KOTOR – LOVĆEN:

Visinska razlika: 1.316 metara

Dužina trase žičara: 3.900 metara

Trajanje vožnje: 11 minuta po jednom pravcu, odnosno 22 minuta ukupno u povratnoj vožnji

Maksimalna brzina: 6 m/s

Broj gondole: 48

Maksimalni kapacitet: 1.200 putnika po jednom satu

Cena: 23 eura za povratnu kartu

Prema informacijama iz kompanije Žičara „Kotor-Lovćen“, ovo je projekat koji je bio pravi infrastrukturni poduhvat, i da je njegova vrijednost značajno premašila planiranih 20 miliona eura.

Na kompleksnom terenu i obroncima Lovćena koji je diktirao troškove, na obodu UNESCO zone, sve do Nacionalnog parka Lovćen, projekat je podrazumevao godine pripreme u smislu pribavljanja potrebne dokumentacije, složenog projektovanja kao i učešće jednog od najrelevantnijih kompanija u oblasti „ropevai“ sistema u procesima projektovanja, izgradnje i testiranja – italijanske kompanije Leitner.

Kako su i ranije saopštili, ugrađena je trenutno najbolja dostupna oprema na svetskom nivou.

Istražili smo i koliko novca treba izdvojiti za druge crnogorske atrakcije.

Crna Gora obiluje prirodnim ljepotama, a turisti, posebno, vole adrenalinske momente koji se pružaju na više lokacija, najviše na sjeveru Crne Gore.

Tako, recimo, oni koji žele da isprobaju zip lajn potrebno je da se izdvoje od 15 evra po osobi, koliko je onaj na Njegušima – NP Lovćen (420 m) do 45 evra koliko je potrebno izdvojiti za zip lajn kod Mosta na Đurđevića Tari.

Rafting Tarom se kreće od 45 eura po osobi dnevno. Ukoliko želite paraglajding, a da želite da iskusite u Budvi, cena je oko 100 evra.

U Trebinju ćete za to zadovoljstvo takođe izdvojiti odličan iznos novca.

Ne govoreći o tome da li su cijene visoke ili ne, procjenjujemo da za poseban doživljaj, baš svugdje u svijetu, pa i kod nas, potrebno je izdvojiti određeni svotu novca.

Izvor-cdm