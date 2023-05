Komisija MUP-a provjerava 103 diplome policijskih službenika

Komisija za provjeru validnosti diploma policijskih službenika formirala je 103 predmeta. Iz MUP-a su nam saopštili da provjeravaju diplome koje dolaze iz BiH, Srbije i sa Kosova, ali da vjeruju da će se ispostaviti da je najveći broj prijava podnijet bez osnova. U suprotnom, iz Centra za građansko obrazovanje očekuju adekvatne kazne.

U 103 slučaja MUP provjerava školovanja policijskih službenika. Stigle su im 73 prijave, a neke od njih, poslužile su im i da evidentiraju sumnjive obrazovne ustanove i samoinicijativno formiraju predmete.

Državni sekretar u MUP-u Mersudin Gredić kaže da obično postoji određeni broj visokoškolskih ustanova koje su vezane za prijave službenika.

„Na osnovu te mape puta provjeravamo koliko i da li ima druguih službenika koji su svoje obrazovanje eventualno sticali na tim obrazovnim ustanovama“, kaže Gredić.

No, sigurno je da te ustanove neće blagonaklono gledati na to što su pod lupom njihove diplome.

„Mi smo do sada uputili Interpolu 79 zahtjeva i još zahtjeva je u proceduri kod naših međunarodnih partnera i čekamo odgovore. Iz ovih 34 zahtjeva za koje smo dobili određene informacije, nijesmo stali, već želimo i da u tim predmetima proširimo pitanja“, objašnjava Gredić.



Nadležne interesuje mnogo toga i različita su pitanja koja idu putem Interpola. Sve ono što je vezano za studiranje, položenim ispitima, terminima i mnoge druge stvari o kojima Gredić, kako je kazao, ne može sada da govori kako ne bi ugrozio vođenja ovih postupaka.

Snežana Kaluđerović iz CGO ističe da je važno to da se ta sumnjivost dovede na čistac i slučaj privede kraju, a to će opredijeliti i neke buduće politike.



Ipak, Gredić vjeruje da će se ispostaviti da je najveći broj prijava podnijet bez osnova. U suprotnom, Kaluđerovićeva očekuje adekvatne sankcije za one čiji je posao da sprovode zakon.

To obećavaju i u MUP-u.

Kaluđerović kaže da treba da budu kažnjeni.

„Na način da se ne bave više ni jednom javnom službom ni jednom javnom funkcijom, jer to je nešto što će biti opominjuće za svaki budući period. Ono što ja želim da vjerujem jeste da ovo neće biti samo dio političke promotivne priče, već jedno važno i suštinsko pitanje u kojem se treba istrajati do kraja“, kaže Kaluđerović.

Gredić poručuje da će apsolutno preduzeti sve potrebne radnje koje će ići u pravcu procesuiranja takvih postupaka, od podnošenja krivičnih prijava i dalje procesuiranje prema nadležnom tužilaštvu i sudovima.

MUP provjerava diplome koje dolaze iz Bosne i Hercegovine, Srbije i sa Kosova. A da validnost diploma nije pitanje samo Crne Gore, već regiona i šire, vjeruju u Centru za građansko obrazovanje i poručuju da je baš zato važna saradnja institucija.

