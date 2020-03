Konjević: Predložićemo Zakon o PIO na sjutrašnjoj sjednici Skupštine

„DA SE VIDI KO GOVORI ISTINU“

Glasanje o predlogu zakona će, kako je rekao poslanik SDP-a, biti prilika da se građani uvjere ko izbjegava raspravu o tom zakonu i ko još od novembra 2018. obmanjuje građane i penzionere

Jasno je, kako je rekao, da je 130.000 penzionera najviše osjetilo ekonomsko-socijalni udar kroz povećanje poreza i akciza u posljednje tri godine, tako da je njihova penzija danas, navodi poslanik SDP-a, realno manja za četiri odsto nego što je bila 2016. godine.

„Podrška koju nam hiljade njih svakodnevno daje kroz potpisivanje peticije za novi zakon o PIO u akciji „Pravo na bezbrižnu starost“ jasan je pokazatelj da se pitanje penzionerskog standarda i kvaliteta života ne može držati ispod stola ili u nečijoj ladici, a Zakon o PIO se nalaz u ladicama potpredsjednika Simovića i ministra Purišića već drugu godinu“, rekao je Konjević.

Poslanici DPS-a su, kako navodi, prije nekoliko dana javno saopštili da žele da razgovaraju o tom zakonu, pa će glasanje u parlamentu, navodi Konjević, biti „još jedna prilika da se vidi ko govori istinu, a ko kako bi oni rekli „laže“.“

„Crna Gora, nažalost, ima najmanju minimalnu zaradu i najmanju minimalnu penziju od zemalja regiona, dok se Vlada hvali najvećim ekonomskim rastom u regionu. Za vlast građani imaju jednostavno pitanje kako smo to „ekonomski tigar“ u regionu, a plate i penzije su nam iz godine u godinu iste ili realno manje. Ko to ubira korist od ekonomskog rasta od povećanja poreza i akciza. U čije džepove se sliva taj novac? Za to vrijeme privilegovani tajkuni ne plaćaju poreze, a mnogi od njih su uništili resurse koje ima je država dala na raspolaganje. Dok oni koji pošteno rade i privređuju plaćaju najveće poreze u regionu“, zaključio je poslanik SDP-a.