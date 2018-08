Konkurs za prijem učenika i studenata u domove

Ministarstvo prosvjete raspisalo Konkurs za prijem 568 učenika i 2.222 studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2018/2019. godinu.

Pravo učešća na Konkursu imaju učenici koji se školuju van mjesta stanovanja, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, kao i studenti koji se školuju van mjesta stanovanja, koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program, i učenici koji pohađaju neku od srednjih škola u Crnoj Gori.

“Ukoliko nakon raspodjele mjesta u domu ostane slobodnih mjesta, pravo na smještaj i ishranu po ekonomskoj cijeni mogu ostvariti i studenti postdiplomskih magistarskih i doktorskih studija, koji nijesu u radnom odnosu, školuju se van mjesta stanovanja, a koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program”, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Dokumenta za prijem studenata I godine studija u domove studenata podnosiće se od 27. avgusta do 14. septembra 2018. godine. Za studente II, III, IV, V i VI godine studija rok za podnošenje dokumenata je od 10. septembra do 5. oktobra 2018. godine, dok će učenici dokumenta podnositi dokumenata od 13. do 24. avgusta 2018. godine.

Izvor: CdM