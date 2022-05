Konstruisane ocjene, nedobronamjenost i politizacije vode restrikcijama i bankrotu EPCG

Radovi na ekološkoj rekonstrukciji Termoelektrane počeli su 24. aprila. Iz Podgorice ponovo se javljaju glasovi protiv rada TE, ovaj put ne političari, već ekonomski analitičar Dejan Mijović koji je Agenciji za sprečavanje korupcije podnio dopunu prijave za povredu javnog interesa koji upućuje na korupciju u EPCG. On je početkom aprila podnio prijavu ASK navodeći da su Menadžment i Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) ugrozili su javni interes i učinili veliku materijalnu štetu građanima i tom preduzeću realizacijom projekta, vrijednog 70 milion evra, ekološke rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja, jer ne bi ostvarila njegova dva bitna cilja: poštovanje obavezujućih direktiva EU i da ne bi bio dugoročno obezbijdila kontinuitet i sigurnost snabdijevanja građana električnom energijom. U dopuni prijave Mijović navodi da je skrenuo pažnju ASK da izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin nastavlja da krivotvori važne činjenice i obmanjuje javnost u pogledu ekološke rekonstrukcije (TE) Pljevlja.

Nikola Rovlani je odgovorio da ako kadrovi poput Mijovića (URA) budu uticali ili pak odlučivali o energetskoj politici i strategiji države, vjerovatno bi za godinu dana bile uvedene restrikcije od 12h dnevno, EPCG bankrotirala, a državni budžet izdvajao 500 miliona godišnje za uvoz struje.

„Na pisanja gospodina Mijovića ne bi se osvrtao jer su zasnovana na paušalnim, neutemeljenim, začuđujuće neznavenim i nadasve protivno državnim interesima konstruisanim ocjenama, koje nemaju utemeljenja ni u teoriji, ni u praksi’, navodi Rovčanin.

Rovčanin je uvjeren da Mijović nije dobro upoznat sa zakonodavstvom, odlukama državnih organa, energetskoj strategiji, sporu sa energetskom zajednicom, odlukama Agencije, Vlade… jer je u pitanju azbuka energetske stabilnosti i nezavisnoti države, „pa mu ovakve izjave pripisujem nedopustivim neinformisanišću imajući u vidu da se potpisuje kao ekonomski analitičar.

Rovčanin zaključuje da ukoliko Mijoviću trebaju informacije o temi koji se bavi izdvojiće vrijeme, jer je važno da svaki građanin bude upoznat sa energetskom krizom, izazovima, odlukama, strategiji. Rovčanin se nada da bi nakon toga svojim iskustvom Mijović doprinio radu i zajedničkom cilju u interesu države Crne Gore i njenih građana ukoliko postoji zadovoljavajući nivo dobrinamjernosti i odsustva politike.