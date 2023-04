Kontrolišu odmarališta u kojima će djeca boraviti narednih dana

U toku su vanredne kontrole bezbjednosti hrane u hotelima i odmaralištima u kojima je predviđeno da borave djeca koja će pohađati školu u prirodi, saznaje Portal RTCG. Ovu informaciju potvrdio nam je i direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković, koji je precizirao da su do sad službenici te institucije pregledali desetak ugostiteljskih objekata u Ulcinju, Baru, na Cetinju i Žabljaku.

Ilustracija (Foto: Pixabay)

“Dobili smo podatke od 12 osnovnih škola o tome gdje će djeca boraviti tako da Uprava sprovodi ovih dana u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, vanrednu kontrolu hotela i odmarališta u kojima će se održavati rekreativna nastava škola u prirodi i slične manifestacije”, naveo je Đaković.

Odlučili su da urade vanredne kontrole kako bi bili sigurni da su mjesta u koja će boraviti djeca, čista i bezbjedna.

Navodi da je resorno ministarstvo tražilo od škola da obavijeste Upravu u koje objekte šalju školarce, te koliko njih će pohađati ovaj vid vannastavne aktivnosti.

Đaković kaže da kontrolišu vodu koja se koristi za piće i pripremu hrane, porijeklo i način čuvanja namirnica, sa akcentom na provjeru poštovanja hladnog lanca, kontrolišu da li su ispravni rashladni uređaji, higijenu radnih površina, opremljenost prostorija, obučenost i reference osoblja koje posluje sa hranom.

Oni ovaj posao obavljaju u saradnji sa epidemiolozima iz Instituta za javno zdravlje jer se uzimaju mikrobiološki uzorci vode za piće i vode koja se koristi za pripremu hrane, kao i briseva sa svih površina koje dolaze u kontakt sa hranom, posuđa, brisevi iz komora za čuvanje hrane, sa ruku osoblja koje priprema i poslužuje hranu.

Vladimir Đaković (Foto: Printscreen/rtcg)

Pronašli manje neusaglašenosti

Đaković navodi da su pronašli manje neusaglašenosti i da se one moraju otkloniti.

“Dok će se nakon dobijanja rezultata mikrobioloških analiza odlučiti da li se u objektima može obavljati rekreativna nastava i slične aktivnosti”, kaže Đaković.

Neusaglašenosti na koje su naišli odnose se na to da radne površine u nekim objektima nijesu bile dovoljno čiste, te da nije vođena evidencija o hladnom lancu.

“Čekamo briseve iz IJZCG koji su uzeti iz objekata. Porijeklo namirnica je ispravno, hrana se čuva kako treba tako da do sad nije nikakav ozbiljni propust napravljen. Ako na primjer utvrdimo da je voda neispravna, da imaju hranu bez porijekla, da nije ispoštovan hladni lanac ili da je pronađeno prisustvo mikroorganizama naravno da ćemo naložiti da se objekat zapečati i tu djeca neće kročiti”, najavio je Đaković.

Takođe, ukoliko radnik u kuhinji nema urednu sanitarnu knjižicu, isključiće ga iz procesa rada.

Đaković kaže da su vlasnici ugostiteljskih objekata dužni da dva puta godišnje sami finansiraju sve provjere bezbijednosti hrane i higijenskih uslova u svojim objektima, ali da Uprava to čini dodatno iz svojih budžetskih sredstava.

“Uprava ovu aktivnost sprovodi kao preventivnu mjeru, a zbog bezbjednosti naših osnovaca. Nastavićemo do kraja maja, pa apelujemo na sve objekte da poboljšaju uslove u svojim objektima, a da higijenu podignu na najviši mogući nivo. Zahvaljujemo Ministarstvu prosvjete na pravovremenoj i dobroj saradnji, u cilju bezbjednosti i zdravlja naših najmlađih”, zaključio je Đaković.

On je tokom razgovora naglasio da je jako opasno kada se utvrdi da voda nije za piće, jer to može da doede do ozbiljnih trovanja, te da će na te briseve naročito da se fokusiraju.

Kolika je opasnost od neispravne vode za piće pokazuje i slučaj trovanja 106 mališana koji su 2011. godine boravili u vili „Lara” u Čanju.

Vlasnik objekta Vasilije Gvozdenović optužen je za proizvodnju i stavljanje u promet škodljive životne namirnice jer je, prema optužnom predlogu, u maju 2011. godine stavio u promet vodu sa izvora i vodu iz vodovodne mreže koja je bila neispravna, usled čega je došlo do trovanja djece koja su bila na rekreativnoj nastavi u Čanju.

On je 2020. godine ponudio porodicama djece koja su se otrovala dok su boravila u njegovom objektu, da im isplati novčanu naknadu za taj slučaj.

Mahom pozitivna iskustva

Roditelji sa kojima smo razgovarali mahom imaju pozitivna iskustva kada su u pitanju škole u prirodi. Zamjeraju visoke cijene koje ove godine iznose čak 200 eura za četiri dana.

Majka dječaka koji je godinama išao u školu u prirodi, Marina Sekulić sa Cetinja kazala je za Portal RTCG da njen dječak ima lijepo iskustvo te da se ne mogu požaliti.

“Uvijek je išao na Ivanova korita u odmaralište “Lovćen Bečići” i prezadovoljan je i hranom i smještajem. Sve je čisto i nikad nije imao problem. Zbog preporuke smo i izabrali to mjesto jer su uvijek komentari roditelja bili pozitivni”, kazala je ona.

Ističe da je čula od svojih prijatelja i roditelja djece koje se druži sa njenim, da su negativno iskustvo imali kad su birali odmarališta na primorju, naročito su bili razočarani jer za cijenu koju su platili nijesu dobili ono što je navedeno u ponudi.

“Čula sam ranije kako se žale da nije bilo dovoljno hrane ili da nije bila pripremljena kako treba. Kada je u pitanju bezbjednost i zdravlje djece ne smije biti kompromisa i tu sve mora biti čisto i svježe”, istakla je Sekulić.