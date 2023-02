na licu mesta, najčešće je teško dokaziva. Nerijetko se dešavalo da i čuva šume zažmuri na nelegalnu sječu zbog čega bude kažnjen prekršajno sa 300 eura, a zatim nastavlja da obavlja posao na tom radnom mjestu. Da bi se stalo tome na kraj neophodno je pooštriti kaznenu politiku prema svim zaposlenima u Upravi za upravljanje šumama, poručuju iz Uprave za inspekcijske poslove.

Za mještane pljevaljskog sela Vidre krađa šume odavno nije novost. Već godinama traže da se nađu kradljivci koji puste brdo Gosteč.

Jagoš Ćirović mještanin sela Vidre kaže da se ovde dešava da pojedinci imaju koristi.

„Neko je blizak rukovodstvu dobija po povlašćenim uslovima neke stvari, ali tu nijesu krivi ni šumari nego sami vrh Uprave za šume. To treba preispitati da se smanji sječa da bi mi mogli da se posalužimo, jer mi kao mještani nemamo 10 metara drva da odsiječemo”, kaže Ćirović.

Krađu šume možete prijaviti Upravi za inspekcijske poslove na broj 080 555 555 ili Upravi za upravljanje šumama. Osim što reaguju na prijave, lugar, odnosno čuvar šuma često registruje nelegalnu sječu nakon čega na obavještava nadležne.

„Mi narednog dana formiramo komisiju koja detaljno broji panjeve i na osnovu toga zaključujemo o kojoj se količini seče radi. Možemo u kubiku da dokažemo o kolikoj kraći je riječ. Kad utvrdimo prečnik panjeva postoji formula i dobijamo kubaturu posječenog stabla”, kaže Igor Vojinović rukovodilac PJ Pljevlja.

Ne, kada se već kraj dogodi šteta je napravljena u nepovrat kaže pomoćnik direktora Uprave za inspekcijske poslove. Ono što brine jesu čuvari šume koji zažmure na krađe.

„Lugar kome se na terenu nađe neprijavljena sječa šume, nije radio svoj posao, biva kažnjen prekršajnim nalogom 300 eura, ako ga plati u roku od osam dana to je 200 eura i on ostaje na poslu. To je nešto što je bilo prihvatljivo u ranijem periodu i nova uprava pokreće prekršajne ​​postupke”, rekao je Darko Rašović iz pomoćnika direktora UIP-a.

Zato je neophodno, kaže Rašović, mijenjati zakone i pooštriti kaznenu politiku. Ljudi koji čuvaju šume trebalo bi da su prva linija odbrane koja kontroliše svega osam inspektora.

„Ovo je Crna Gora i neko nekome pogleda kroz prste, tu je i dokazni postupak. Imamo primera da radnici Uprave imaju operativnu mašinsku i da izvode radove, da je možda teško dokazivo, ali ko vodi upravu mora da ima te podatke”, kaže Rašović.

Izvor-rtcg