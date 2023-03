Krajem dana naoblačenje, pa kiša

U Crnoj Gori danas će biti malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Krajem dana jače naoblačenje, u večernjim satima na jugozapadu kiša koja će tokom noći proširiti na cijelu zemlju, saopštili su iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

(Foto: meteo.co.me)

Vjetar će biti umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak, južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 8, najviša dnevna od 8 do 19 stepeni.

Podgorica: Malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Krajem dana naoblačenje, u prvom dijelu noći kiša, a od sredine noći i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna do 17 stepeni.

Izvor-rtcg