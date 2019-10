Krapović: Ideja Markovića da investitorima plaćamo da nam ne diraju rijeke

Vlada Crne Gore je juče, nakon sjednice u Pljevljima, slavodobitno objavila da se raskida nekoliko ugovora za gradnju malih hidroelektrana u nekoliko opština, te da će rijeke Bistrica u Bijelom Polju, tri rijeke u Plavu, kao i Bukovica u Šavniku i Trepačka rijeka u Andrijevici biti zaštićene.

Premijer Marković je rekao da je ovaj razvojni zamah imao propusta koji bi nanijeli štetu prirodi, te da bi taj konflikt razvoja u pojedinim slučajevima promašio svoj cilj, unapjeđenje kvaliteta života u tim opštinama koji se ne može odvojiti od očuvanja jedinstvene i zdrave životne sredine na tim lokalitetima.

Nakon objave ove vijesti u medijima, siguran sam da je veliki broj građana pozdravio takav stav, međutim da li je zaista tako kako je premijer Marković rekao i da li ima mjesta slavlju i pohvalama?

Gospodin Marković nije rekao da su na medijski najviše eksponiranoj Bukovici planirane dvije male hidroelektrane, a na Bistrici, takođe. Mislim da bi premijer trebalo da javno odgovori na pitanje da li će biti raskinuti ugovori i za Bukovicu 1 i za Bukovicu 2, ili jedna ostaje i biće izgrađena dok se ugovor raskida samo za Bukovicu 2? Da li je u tom slučaju zaista sačuvana životna sredina i Bukovica u cijelosti ili samo napola?

Nadalje, premijer kaže da je Vlada naložila Ministrastvu ekonomije da „za početak, počne pregovore o SPORAZUMNOM raskidu ugovora“ o gradnji male hidroelektrane na Bistrici, dakle premijer govori u jednini, a elektrana je više!

Sporazumni raskid ugovora predviđa da se Vlada i investitori sporazumiju, tj. da investitori odustanu od gradnje, a da ih, naravno, Vlada obešteti, u nekom iznosu. Tako možemo doći u situaciju da na Bukovici ipak nikne jedna mala hidroelektrana, a da za drugu investitor dobije obeštećenje, i to ono što je stvarno genijalno od Vlade i premijera Markovića, prvo – životna sredina i rijeka neće biti zaštićena, i plus će građani investitoru platit zato što malo manje uništava životnu sredinu i rijeku koja svakako pripada građanima!

Još kad na sve to dodamo činjenicu da su investitori ljudi bliski vrhu DPS-a, te da su im sve to omogućile vlade DPS-a, uključujući i ovu koja ih isplaćuje, to je onda stvarno vrhunski uspjeh Vlade Crne Gore.

Gospodine Markoviću, da li će biti raskinuti svi ugovori i zaustavljeni svi devastatorski projekti u pomenutim opštinama i lokalitetima u Vašem jučerašnjem obraćanju i da li ćemo plaćati investitorima da ostave NAŠE rijeke da netaknuto teku? To su pitanja na koja dugujete odgovore.

Dragan Krapović, potpredsjednik Demokrata