Krediti za penzionere uz besplatnu polisu osiguranja i bez zdravstvenog kartona

Iznos od 10.000 eura uz besplatnu polisu osiguranja; mogućnost za dodatnih 10.000

Bez uvida u zdravstveni karton

Rok otplate do 120 mjeseci

Otplata posljednje rate do 78. godine

Erste banka je ponudila penzionerima gotovinski kredit uz besplatnu polisu osiguranja, bez uvida u zdravstveni karton, sa maksimalnim rokom otplate od 120 mjeseci i do navršenih 78. godina.

Kredit uz polisu osiguranja koju plaća Erste banka i za klijenta je besplatna, odobrava se u maksimalnom iznosu do 10.000 eura, uz nominalnu kamatnu stopu koja iznosi 9,49 odsto na godišnjem nivou.

Ova vrsta kredita za penzionere namijenjena je tekućoj potrošnji ili refinansiranju obaveza u drugim finansijskim institucijama. Ukoliko refinansiraju postojeće obaveze, korisnici kredita mogu podići dodatna sredstva u gotovini.

Penzioneri kojima je potrebna kreditna podrška iznad iznosa od 10.000 eura, imaju na raspolaganju i dodatnih do 10.000 eura kredita, shodno svojim potrebama, bonitetu i navršenim godinama. Maksimalan rok otplate dodatnog kredita je 120 mjeseci, a nominalna kamatna stopa iznosi od 6,5 odsto do 8,49 odsto na godišnjem nivou. Prilikom ugovaranja dodatnog kredita nije potrebna nova polisa osiguranja ukoliko posljednji anuitet dospijeva na naplatu do klijentove navršene 67. godine. Dodatna polisa nije potrebna ni ako posljednji anuitet dospijeva do 70. godine, ukoliko je iznos dodatnog kredita manji od 6.000 eura.

Ovi krediti su namijenjeni penzionerima koji primaju penziju na računu u Erste banci ili preusmjere primanja na račun u Erste banci.

Erste kredit za penzionere sa plaćenom polisom osiguranja

Iznos kredita Rok otplate u mjesecima NKS EKS Mjesečni anuitet u € Ukupan iznos koji klijent plaća u € Uz besplatnu polisu 10.000 € 120 9,49% 10,33% 129,34 15.678,25 Dodatni kredit 10. 000 € 120 8,49% 9,10% 123,93 14.979,05

Osim kredita sa plaćenom polisom osiguranja, u Erste banci penzioneri mogu zatražiti i gotovinske kredite uz hipoteku kao obezbjeđenje u iznosu od 10.000 eura do 150.000 eura, sa rokom otplate do 240 mjeseci i sa kamatnom stopom od 6,25 odsto nominalno.

Svim novim klijentima uz ove kredite, banka nudi besplatno Mastercard debitnu karticu, koja je vezana uz račun na kojem primaju penziju. Uz Mastercard debitnu karticu klijenti mogu bez dodatnih troškova plaćati karticom na prodajnim mjestima i ostvariti popuste na više od 300 prodajnih mjesta širom Crne Gore, te bez provizije podizati gotovinu na bankomatima Erste i Sparkasse grupe u zemlji i regionu.

Dragana Crvenica

Erste Bank AD Podgorica

Služba komunikacija

81000 Podgorica, Arsenija Boljevića 2A

T: +382 (0) 20 440 448

F: +382 (0) 20 440 432

M: +382 (0) 63 299 800

dcrvenica@erstebank.me

www.erstebank.me