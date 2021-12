Krivična prijava protiv direktora koji bi umjesto proizvodnje da podstiče trgovinu drvetom

Česte promjene uslova i načina bodovanja u javnim pozivima kojim se daju na korišćenje državne šume prodajom drveta u dubećem stanju bile su povod I za drugi protest 40 vlasnika drvoprerađivačkih preduzeća u Crnoj Gori. Protest crnogorskih drvoprerađivača podržao je predsjednik Udruženja privrednika Pljevalja Mirko Kotlaja koji je poručio da podržava borbu lokalnih privrednika za bolje uslove poslovanja koji neće diskriminisati ni jednog privrednika posebno privrednike koji su do sada uložili prilično velika sredstva u svoje drvoprerađivačke kapacitete da bi danas neki novi javni funkcioneri – direktor Uprave za šume postasvljao uslove koji su diskriminatorski .

“Želim da se ova borba objedini i da se spusti lopta, da svi sjedu za sto i svi pozivi koji se tiču poslovanja privrednika moraju se donositi dogovorno i da se dođe do najmanjeg zajedničkog interesa i interesa države i poslodavaca kako bi se sačuvala radna mjesta i proizvodni kapaciteti. Svaki javni poziv treba da ispuni svoju osnovnu obavezu da bude razvojni i u interesu privrede“, rekao je Kotlaja.

Na današnjem protest ispred Uprave za šume CG u Pljevljima, u ime svih drvoprerađivača, Jasmin Bralić, vlasnik drvoprerađivačke firme iz Rožaja, kazao je da su podnijeli krivičnu prijavu protiv direktora Uprave za šume Srđana Pejovića zbog uticaja na komisiju koja odlučuje o javnom pozivu za davanje šuma na korišćenje u javnom pozivu 4.

„Podnijeli smo krivične prijave protiv direktora Uprave za šume Srđana Pejovića i tenderske komisije jer smatramo da komisija treba da bude nezavisna. Predsjednik komisije je zamjenik direktora preko kojeg on vrši uticaj na komisiju i sve odluke komisije direktor objavljuje dva dana prije u medijima“, kazao je Bralić dodajući da protest podržava 40 firmi koje upošljavaju većinu zaposlenih u crnogorskoj drvopreradi.

Ne protestujemo da bismo bili privilegovani niti da ucjenjujemo bilo koga kako direktor želi da predstavi već protestujemo protiv uslova koji su propisani javnim pozivom i protiv načina bodovanja, kazao je Bralić ističući da su izjavili žalbu protiv javnog poziva za koji je rekao da je diskriminatorski.

Bralić je izrazio čuđenje postupkom direktora Pejovića koji im je pismenim putem saopštio da je javni poziv 4 najbolji i najpravičniji a da je dan poslije toga izmijenio uslove I dodao uslove da je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu poslovnog I proizvodnog pogona I rješenje loklane uprave o ispunjenju uslova za rad pogona.

“Tražimo da se poništi javni poziv 4 da sjednemo za sto i da se dogovaramo. Direktor Uprave za šume mora da shvati da interes države nije da Uprava za šume ostvaruje ekstra profit kako bi on mogao da zapošljava partijske vojnike i da zapošljava i da potpisuje konsultanstske ugovore. Interes države je u otvaranju novih radnih mjesta u realnom sektoru „, rekao je Bralić ističući da će biti prinuđeni da ugase proizvodnju ukoliko ostanu sadašnji uslovi javnog poziva.

Ovim uslovima u javnom pozivu se podstiče trgovina, ocjenio je Bralić i kazao da ne zna kako direktor želi da postigne razvoj ako 90 bodova vuče cijena a u međuvremenu u poziv je ubacuje da moraju posjedovati pogone za preradu što u početku nije bilo.

Na pitanje ko su članovi Saveza drvoprerađiovača Crne Gore, koji se se ogradili od protesta, Bralić je kazao da je to NVO kojoj ne pripada 40 drvoprerađivača koji protestuju.

„Neka ta organizacija kaže slobodno ko su njeni članovi. Mi smo svjesni toga da oni podržavaju ovog direktora i ove uslove da se na tender možeš javiti bez ičega. Nama to nije cilj. Nama je cilj razvoj i da se to definiše dugoročno a ne kako svaki direktor dolazi propisuje svoje uslove. To udruženje i njihovi predstavnici zadnjih pet godina niko se nikad na tedner javio nije jer ne ispunjavaju uslove. Tačno je da oni imaju prerađivačke pogone, ali ti pogoni se namjerno vode na fizička lica, kako bi se izbjegla inspekcija koja nije nadležna da vrši kontrolu na privatnom posjedu. Oni to namjerno tako drže i rade na crno. Oni su se sastajali sa direktorom i mene ne iznenađuju ovi stavovi direktora. Mi znamo da u tom udruženju ima ljudi koji su pravozsnažno osuđivani za krađu šume i koji su propali u biznisu i ostali dužni državi i Upravi za šume. Promijenili preduzeće i sad hoće ponovo da konkurišu“, rekao je Bralić.

Bralić kaže da još nijesu donijeli konačnu odluku ali da će najvjerovatnije bojkotovati javni poziv za dodjelu šuma na korišćenje. “što će nanijeti ogromnu štetu državi”.

Najavio je naredni protest za 27. decembar kada će biti otvaranje ponuda sa Javnog poziva.

Iz Uprave za šume jutros su saopštili da su izašli u susret svim glavnim primjedbama drvoprerađivača I da neće mijenjati Javni poziv 4, te da neće dozvoliti da drvoprerađivači diktiraju uslove poziva i na taj način gazduju crnogorskim šumama.