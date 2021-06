Jedna od mjera Vlade Crne Gore za stabilizaciju državne blagajne, najavljena prije tri mjeseca, biće realizovana narednih dana, na očiglednu štetu Rudnika uglja Pljevlja, Pljevalja i Pljevljaka. U skladu sa tom mjerom na Skupštini akcionara koja će biti održana za nekoliko dana, svu prošlogodišnju neto dobit ove kompanije koja je iznosila 13,1 milion evra jedini akcionar Rudnika uglja EPCG prebaciće na račun državnog Budžeta.

Prethodno izrečeno je toliko važno da zavređuje da se ponovi još jedanput. Dakle, sav profit koji su prethodne godine ostvarili pljevaljski rudari od 13,1 milion evra uzeće vlasnik Rudnika uglja na ime dividende i proslijediti u Budžet Crne Gore!!!

Ova, malo je reći skandalozna, odluke Vlade Crne Gore, bacila je u prašinu sva obećanja premijera Krivokapića, predsjednika Skupštine Crne Gore Bečića i potpredsjednika Vlade Abazovića koji su u više navrata garantovali da će novoj crnogorskoj vlasti Pljevlja biti na prvom mjestu i da će učiniti sve da ovom gradu stvore šanse za podizanje iz pepela u koji ga je pretvorila trodecenijska vlast DPS-a. Od Pljevalja kao feniksa očigledno nema ništa, a riječi prvih ljudi vladajuće većine razvijane su poput prašine sa neuređenih pljevaljskih deponija i napuštenih kopova.

Svaki građanin Pljevalja s pravom će da se zapita čemu vodi ovakav postupak Vlade čije finansije, koje li ironije, vodi rođeni Pljevljak, a skupštinsku većinu čine oni koji su se prije prošlogodišnjih parlamentarnih izbora zaklinjali u ovaj grad i dobili ogromnu podršku od Pljevljaka. Uzalud je i to što je došlo do potpune promjene u Bordu direktora Rudnika i njegovom menadžmentu, jer je očigledno da se politika Podgorice prema Pljevljima nije promijenila ni za jotu, a novo rukovodstvo Rudnika se nalazi u vazalnom odnosu prema Bordu direktora EPCG. Skoro da se ne može oteti utisku da je DPS vlast to radila na mnogo uljudniji i perfidniji način, a ne otvoreno, brutalno i krajnje sirovo.

Uzalud je, jer nova rukovodeća struktura Rudnika uglja može samo bespomoćno da posmatra kako se profit ove kompanije koja koristi pljevaljske neobnovljive resurse, preliva u državnu kasu gdje će služiti za začepljanje rupa koje su napravili drugi. Da li je to ponovo na sceni priča o višim državnim interesima koje plaćaju Pljevljaci dok njih i Pljevalja nema ni u tragovima? Gdje su u cijeloj priči o plijenjenu rudničkog profita Pljevlja i ovo malo Pljevljaka što još tavori u nadi da će na vlast u Crnoj Gori doći neko ko će pokazati bar malo elementarnog poštovanja prema njima?

Sudeći prema svemu, stvar je već riješena, ali predstavnici građana Pljevalja nemaju pravo da ćutke pređu preko još jednog otvorenog udara na Pljevlja.

Ne može se sporiti pravo EPCG kao jedinog vlasnika Rudnika uglja (drugo je pitanje kako to da Pljevlja i Pljevljaci nemaju ni jednu jedinu akciju u pljevaljskom Rudniku), da u potpunosti povuče svoju godišnju dividendu i sa njom raspolaže kako nađe za shodno, ali se može, i to treba činiti iz punog glasa, pozvati i prozvati Vlada Crne Gore i Bord direktora EPCG da odustanu od svoje namjere da dovedu u pitanje buduće poslovanje i razvoj Rudnika uglja i onemoguće ovu kompaniju da ponovo postane oslonac Pljevalja. Ostaje, tako, pusta želja da će Rudnik da pruži svoj dužan doprinos oživljavanju privrednog i kulturnog života u ovom gradu, a zašto da ne i da pomogne pljevaljskoj lokalnoj samoupravi u rješavanju brojnih problema sa kojima se suočava.

Gospodo iz Vlade nemojte samo reći da ćete milione koje prisvojite ponovo vratiti u Pljevlja preko investiranja u toplifikaciju i druge šarene laže. Pljevljacima je dosta takvih priča jer ih je DPS vlast ponavljala bezbroj puta.

I još nešto, gospodo čelni ljudi Vlade i političkih stranaka koje čine većinu u crnogorskom parlamentu među kojima je i rukovodstvo Socijalističke narodne partije, dobro razmislite prije nego bude kasno, sa kakvim argumentima i kakvom pričom ćete doći sledeći put među Pljevljake, sa kakvom pričom i sa kakvim obrazom. Probudite se iz omamljujućeg sna i shvatite da više niste opozicija već vlast koja da bi opstala i ponovo dobila povjerenje mora da vodi računa o svim svojim biračima, da bude pravedna i pravična i da prekine sa praksom da bude nekom majka, a nekom maćeha.

Poštovani Pljevljaci da li je moguće da će predstavnici partija kojima ste na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima poklonili ukupno preko 11.000 glasova za koji dan glasati da se 13,1 milion evra stvorenih u vašem gradu jednim potezom presele u Podgoricu? Odgovor je kratak i jasan – Jeste, moguće je!

Dok nam nebo ne padne na glavu – Pozdrav Izpljevalja!

Rajko Palibrk, odbornik SNP u SO Pljevlja

i član Glavnog odbora SNP Crne Gore