Krivokapić: Ili unapređenje Vlade ili izbori u maju, manjinska vlada je prevara

Politička situacija u Crnoj Gori je turbulentna. Ta turbulencija je rezultat odnosa pojedinih političkih lidera koji misle da čitav svijet zavisi od njih, kazao je u obraćanju javnosti premijer Zdravko Krivokapić.

On je kazao i da je manjinska vlada „prevara“.

„Ako bi pravili slikovit prikaz šta je to, onda je ta manjinska vlada iskazana i odnosom sa stavovima koje su vrlo precizno iskazali Drago Đurović, Stevan Džaković i Darko Pajović. Sve zajedno to je nova manjinska vlada. Građani su 30. avgusta imali referendumsko pitanje koje se odnosilo na to da li su za nastavak korumpiranog režima ili ne, i vrlo jasno su poslali poruku da neće više da žive u hibridnom režimu“, rekao je Krivokapić.

Predlog je za njega, kako je kazao, veliko iznenađenje.

„Kakva je priča to da neko kaže da može u toj vladi da može da bude neko tipa Petra Ivanovića i Branimira Gvozdenovića. Zašto se to dešava sada kada je najintenzivjiji rad zajednički rad Vlade i Skupštine desio se krajem decembra kada je usvojen budžet i brojni projekti. Javljaju se sada određene grupacije koje su uvijek promovisale sebe, a najmanje ovu vladu“, rekao je Krivokapić.

Dodao je da „maske moraju da padnu“.

„Pašće sve do 1. marta i vidjećete kakav je ko“, kazao je premijer.

Istakao je da je Crna Gora u neprilici zbog političkih lidera koji neće da preuzmu odgovornost.

„Intenzivno me zovu članovi SNP-a i tvrde da najmanje dva njihova poslanika neće podržati ovu prevaru. I to je potpuno prirodno. Ta partija čijeg se osnivača sjećam koji je jasno proifilisao odnos prema DPS-u danas neko njegovu muku i borbu prevodi u neke političke poene. Mislim da to članstvo SNP-a neće dozvoliti. Predlog za izlazak iz situacije sam davno dao, ali nije realizovan zbog opstrukcije istih koji sada žele nekom manjinskom vladom da preobraze Crnu Goru“, naveo je Krivokapić.

Rekao je i da su dva prirodna rješenja – da se u okviru postojeće vlade traži unapređenje njenog rada sa proširenjem broja ministarstava, uz uvažavanje unutrašnjeg i međunarodnog konteksta, a najpoštenije vanredni parlamentarni izbori u maju sa lokalnim izborima.

„Ali ne da se neko krije iza neke liste već na otvorenim listama“, rekao je Krivokapić.

„Ne razmišljam o formiranju partije“

Na pitanje da li će ubrzati proces formiranja partije odgovorio da uopšte ne razmišlja o tome.

Na pitanje da li će razriješiti potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića nije direktno odgovorio. Kazao je da je ova Vlada pored svih atributa imala najvažniji – etički.

„Ne mogu da shvatim da neko kaže ja ću da imam probu sa manjinskom vladom, a ako ne uspijem ostaću do 2024. To isto kao kad bih rekao ženi – sačekaj malo da vidim kako će mi biti sa ljubavnicom“.

Na pitanje šta će preduzeti, rekao je da je podnio inicijativu i model za rješenje krize i da je za njega obavezujuće ono što kaže 41 poslanik.

„Sada je situacija da oni koji su me najviše kritikovali nijesu podnijeli inicijativu već oni koji su me najviše hvalili“, naveo je Krivokapić.

On je odgovarajući na pitanje da li će pokrenuti proces raspuštanja Skupštine, s obzirom da mu tu mogućnost daje Ustav, kazao da to ne bi bilo korektno nakon rada u decembru.

„Ključni ministri ne žele sa budu dio manjinske vlade“

Krivokapić je rekao i da ključni ministri ne žele da budu dio manjinske vlade.

Objasnio je da će se sve razriješiti do marta „jer 1. marta je redovno zasjedanje Skupštine, a ovo mora na vanrednom zasjedanju da se riješi“.

On je ponovio da zna najmanje dva poslanika iz SNP koji neće podržati manjinsku vladu, ali nije želio da kaže njihova imena.

„Ali očekujem da će SNP pokazati da dijeli vrijednosti svog osnivanja“, kazao je premijer.

On je pitao zašto ne postaviti pitanje da li jedan profesor koji se bori protiv korumpiranog režima treba da bude problem, a ne predsjednik koji je korumpiran.

Naveo je i da je atmosfera oko Temeljnog ugovora sa SPC „začuđujuća zbog uticaja naručenih analitičara, istrošenih istoričara i političara“.

„Ovih dana očekujem rješenje tog problema“.

Kazao je da je Vlada spremna da što prije potpiše Temeljni ugovor i da je odgovorio na pismo patrijarha SPC Porfirija oko usaglašavanja nacrta tog akta.

„Promjene u tužilaštvu prijeko potrebne“

Kazao je i da zapljenu kokaina dovodi i u „korelaciju sa formiranjem manjinske vlade“.

„Crnogorki manir vin-vin, špediter je kriv. Neko želi da zaštiti nekoga. To govori da su promjene u tužilaštvu prijeko potrebne. U ovih 15 dana su bile tri zapljene. Na taj način je pokazano da možemo samostalno bez međunarodne podrške da odradimo taj posao“.

Naveo je i da je pres konferencija prije nekoliko dana „najbolji dokaz kako SDT radi“.

„Pogledajte te zamjene teza. Ko koga štiti, zašto štiti…neka organi utvrde, sve je na SDT-u…“

„Znao sam da se sprema nešto“

On je kazao i da je znao „da se sprema nešto“.

„Bio bih naivan kad bih rekao da nisu potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova otišli u SAD, a dan prije puta su javili premijeru. Ali, kada neko želi da na takav način igra, onda i vi morate da parirate…Zašto poslije toga na isto mjesto idu dva ministra? Onda poslije toga ide stav Eskobara koji je izrazio podršku ovoj Vladi. Kazao je da ova Vlada nije nikakva već najbolja u istoriji – koja brine o građanima, kulturnom blagu, autoputu, ekologiji…“. naveo je Krivokapić.

On i njegovi savjetnici su juče, kako je kazao, pitali Abazovića čemu to vodi i ko će biti odgovoran i što ako se desi bilo kakav incident.

„Sve mi je ličilo na neko pokajanje, samo što nije stavljen red za saučešće, vjerovatno Vladi. Moja reakcija je bila: ‘Srećno ti bilo samo da je na korist Crne Gore“, kazao je Krivokapić.

Naveo je i da neko pravio opstrukciju izgradnje autoputa „jer ne treba ovaj premijer da otvori autoput“.

„Jedino se ovoj Vladi ne pruža prilika da se razmahne“, naveo je Krivokapić.

On je kazao da je ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić trenutno u SAD i da će sjutra razgovarati sa Eakobarom.

„I to je jedino tačno, sve ostalo su spekulacije“.

Kazao je i da će podnijeti ostavku „samo ako ova Vlada bude bezuspješna“.

Izvor Vijesti