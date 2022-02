„U politiku sam ušao da bih ispunio Zakon o slobodi vjeroispovjesti i ispunio sam amanet blaženopočivšem mitropolitu Amfilohiju, da će građanima biti povećane plate, i ja sam danas čistog obraza pred vama“, poručio je premijer Krivokapić.

“Ostao sam na stavu požrtvovane borbe za zdravu Crnu Goru. Spekulisalo se da ću podnijeti ostavku, neki su me ubjeđivali da je to najbolji put, ja vam kažem da meni ništa ne znači hoću li biti premijer dan više. Želim da građani vide ko je ko“, poručio je danas premijer Zdravko Krivokapić, u svom varednom obraćanju građanima.

Krivokapić je kazao da je sve što se dešava davno isplanirano i da ulazimo u završnicu plana čiji su akteri radili mnogo više tajno nego javno, mnogo više na štetu države i naroda, nego na bilo koju i kakvu korist. Citirajući pouku pjesnika “podli pazar svršiše u mraku”, Krivikapić je rekao da se taj podli pazar može nazivati manjinska, rogamska, beogradska, tehnička ili banana vlada ali da je u svakom slučaju prevara.

“Znam da osjećate manjak pravde, da pravda nije došla do mnogih pojedinaca u CG ali zašto nije došla pitajte g. Abazovića koji je pokrenuo rušenje ove Vlade a koji je preuzeo na sebe da bude koordinator svih službi bezbjednosti i donosilac pravde. Pod njegovom kontrolom bio je ministar unutrašnjih poslova i direktor policije, to je ta ekipa koja je željela da spriječi ustoličenje mitropolita crnogorsko primorskog na Cetinju, to je ekipa koja treba da nas ubijedi da je Crna Gora s pravom najveći uvoznik banana u Evropi. To je radio i režim Mila Đukanovića, ubjeđivao nas da svaki građanin mjesečno može da pojede 24 kg banana. Očekujem da ćemo mi sada da smanjimo uvoz a da će avangardni dio koji vodi Abazović Crnu Goru pretvoriti u plantažu banana. Moj predlog za razrješenje Abazovića mogao je biti pokrenut i ranije, čime bi se umanjila moja odgovornost, ipak nisam želio do poslednjeg trenutka, dok se namjere nisu sasvim ogolile do srži i suštine, da započinjem proces u kojem bih ja ponovo bio proglašen za krivca i to tako da bi rekli da sam ljubomoran, sujetan da mi smeta nečija mladost“, kazao je Krivokapić uz opasku da je mladost uvijek podržavao.

„Popredsjednik Vlade, koga sam lično predložio, zajedno sa poraženim DPS treba da izglasa sjutra nepovjerenje ovoj Vladi. Predložio je da ga DPS pomogne da ga razrješi od samoga sebe, zar ne? Mislim da je to upečatljiva slika koja govori više od hiljadu riječi“, kazao je Krivokapić, objašnjavajući da nije ranije pokrenuo razrešenje jer bi građani ostali uskraćeni na odgovor zašto a danas ne mora da objašnjava zašto jer je svima jasno jer je „na površinu ponovo uzburkane vode isplivalo sve“

Govoreći o dešavanjima 5. septembra prošle godine, Krivokapić je kazao da je Abazović birao pojedince u sektoru bezbjednosti koji su podržali „antiustavna, antidržavna, anticrkvena i anticivilizacijska događanja na Cetinju. On je ocijenio da je to bio trenutak velike sramote za pojedine rukovodioce državnih organa, trenutak kukavičluka i organizovane izdaje onih koji su bili dužni da brane ustavna prava, zbog čega pet puta nije održano Vijeće za nacionalnu bezbjednost.

„Na svu sreću i na ponos CG pojedinci, profesionalci u sektoru bezbjednosti i sektoru odbane, svojom hrabrošću i odlučnošću ostali su uz svoju državu i nisu kalkulisali. Oni su bili i snaga ove Vlade u namjeri da se spriječi ustavni puč i CG gurne u ponor. Taj 5. septembar nije prošao i kreatori puča i nasilne promjene izborne volje građana birali su i izabrali u međuvremenu ovaj novi poligon. Ono što se na CT nije moglo iznutra završiti, to su uradili posredstvom i sve izmjestili u okviru ove Vlade. Znao sam da napadi onih čiji su interesi duboko ugroženi nikada neće prestati“, kazao je Krivokapić, ističući da ova Vlada nije mogla preživjeti napad koji dolazi iznutra koji su pokrenuli oni koji su najviše dobili od Vlade „oni koji su najmanje radili a najviše i najače galamili, oni koji su u životnom nesikustvu povjerovali da preko noći mogu postati sve a ponajprije gospodari koji vlast neće dijeliti sa bilo kim“.

„Potpuno je prirodno kada vas neko ruši iznutra a javno i ponosno iskazuje to, a zna s kojom mukom smo živjeli 14 mjeseci, da je to uradio prije nekoliko mjeseci ništa od ovog ja ne bih govorio. Uvaženi građani, morao sam da pokrenem tu procedure koja čuva dostojanstvo države i državne politike a ujedno i osnovni postulat ove Vlade. Želio bih etika da uđe u politiku a ne da politika vlada etikom. Da nije bilo strpljenja javnost bi ostala uskraćena na sve što se kuvalo i valjalo. U pozadini ovih procesa nikada ne bi znali ko je spreman za kakvu političku igru , kako se grade politička partnerstva i koliko je prevrtljivo zaklinjanje u nikad i političku čast. Građani su vidjeli sve i sve znaju. Uradio sam ono što sam morao iako su mnogi političari prigovarali da pokrenem razrešenje potpredsjednika Vlade, nisam kalkulisao“, istakao je Krivokapić.

„Niko ne voli kada političari brane fotelju iako se u ovom slučaju radi o dobro pripremljenoj električnoj stolici na kojoj sam sjedio od 4. decembra, kada je trebao da sagori ne samo premijer nego oko koje je trebao da se sukobi narod“, naglasio je Krivokapić.

Premijer je kazao da ima ogromno životno iskustvo, da građani nisu mogli da ga upoznaju, te poručio da je najveći saveznik istine strpljenje.

„ Na to strpljenje pred kojim se razotkrivaju sve tajne i namjere bio sam obavezan ne zbog sebe lično, nego zbog budućnosti CG i da se ne bi ponovilo to drugima i u vremenu koje može biti teže možda i od ovoga. To strpljenje sam obećao jednom od najvećih sinova ovoga naroda, najzaslužnijem za slobodu koja nas je zapljusnula 30. avgusta 2020. G, blaženopočovšem Amfilohiju – obećao sam da ću trpljenjem ispuniti obećanje. Ovu Vladu rušili su mnogi, njeni prvi prijatelji i potonji neprijtelji. Bila je trnu u oku od prvog dana lobistima bivše vlasti, bila je nepodnošljiva realnost za lokalne i regionalne političare. Na svakog prijatelja kojeg bi širom svijeta pronašla ova Vlada , ne tražeći milostinju, nego razumjevanje i podršku za CG, sama od sebe pronalazila se gomila neprijatelja, javljali su se pojedinci nedostojni pominjanja, koji su od bivšeg režima naviknuti na balkansku kvazi politiku. Nisam to dozvolio, nisam jer je jednom moralo da prestane. Jednom su morali da shvate i prihvate da CG nije ničija, pa ni njihov dužnik, da CG nije egzotična destinacija na pragu Evrope, u kojoj se za malo novca može kupiti i narodna i državna čast. Sva neprijateljstva prema ovoj Vladi za mene su bila očekivana, nije me nikada uplašila sinhronizacija tih napada, dirigovanih i s polja, zajednička akcija da se Vlada sruši i to onih koji su bivali zajedno samo u kreiranju tuđih nesreća. Nije me iznenadilo ni kada su se na platform rušenja sprijateljili oduvijek suprostavljeni mediji, ni kada je bila zborno mjesto udara lijevih i desnih ekstremista. Nije me obeshrabrilo niššta jer sam od početka znao da će tako biti, što znaju i moji saradnici“, naglasio je Krivokapić.

„Svi ćemo sve znati brzih dana jer ovo je tek početak prevare – potonja prevara će biti veća od prve. Nadam se da ćete dobro otvoriti oči prilikom glasanja, sjetite se ko zastupa vaše a ko lične i određene partijske interese. Došao je trenutak da CG dožvii preobražaj sa boljim platama, koje su vam omogućili ljudi koji su danonoćno radili u ovoj Vladi, jer možete da kažete “NE“ svakom aktivisti DPS koji bude ponudio 50 evra ili drugim partijama koje to rade“, kazao je Krivokapić, ističući zahvalnost predsjedniku Skupštine Aleksi Bečiću, koji je ostao dosledan sporazumu koji su potpisali 8.9.2020. „i time pokazao šta znači održati riječ“.

Krivokapić je zamolio i pozvao građane da ne izlaze na ulicu, da ostanu dostojanstveni i osjete trenutak u kome se nalaze i zajedno donesu odluku da su mir i bezbjednost važniji od svih igara i interesa.Vladu će smijeniti ali narod ne mogu, jer je on jači od svake politike, kazao je premijer, dodajući da su ga poslanici svojim manipulatorskim pristupom onemogućili da kaže bilo šta te da je zbog toga sazvao vanrednu pres konferenciju.

„U politiku sam ušao da bih ispunio Zakon o slobodi vjeroispovjesti i ispunio sam amanet koji sam obećao, da će građanima biti povećane plate, i ja sam danas čistog obraza pred vama“, kazao je između ostalog Krivokapić.