Krivokapić: Ne želim da vjerujem da će neko zbog kockarskog pristupa ili pohlepe izdati volju građana

Otvarajući 14. Nacionalnu antikorupcijsku konferenciju u organizaciji nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, danas u Podgorici, predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić govorio je o političkoj korupciji I predstojećem glasanju povjerenja crnogorskoj Vladi i zapitao zašto Crna Gora stalno priča o toj trgovini glasovima Da li neko razmišlja o posljedicama koje ovoga puta mogu da nastupe i zašto se to nije desilo odmah poslije pobjede na izborinma 30. avgusta.

“Priča smjene vlasti na osnovu moći određenih političkih struktura koje žele da nastave, ili da se vrate na staro.Možda vi niste dovoljno primijetili, ali sve u Crnoj Gori leži u parama. Vi ste možda prečuli da je ministar finansija rekao da svake godine, dok mi nijesmo došli na vlast, negdje ode 200 miliona evra. I rekao je još da je to za određeni vremenski period oko 6 milijardi. Zašto Crna Gora stalno priča o toj trgovini glasovima?!”, kazao je Krivkokapić uz konstataciju da je korupcija uvijek prisutna u svakom društvu a da je samo pitanje do kojeg nivoa i kako se odnosimo prema njoj.

Krivikapić je kazao da su siromašne sredine, a to je Crna Gora, manje otporne na korupciju, te “ ako nemate pravosuđe koje adekvatno reaguje, onda ste u dodatnom problem”.Kazao je da smo nažalost svjedoci i prethodnog vremena kada je korupcija bila toliko vidljiva, a da niko nije reagovao, ili ako je bilo reakcije, ta reakcija je uvodila u voz koji je išao u pogrešnom smjeru.

U trenutnom procesu demokratske tranzicije u Crnoj Gori I dalje žmurimo I ćutimo na izjave 40 poslanika koji kažu da su sigurni da će promijeniti političku volju građana od 30. 8. 2020. onda stvarno neka nam se i dešava (korupcija), pa će nam se dešavati do kraja moga života, kazao je Krivokapić pitajući o kojoj to pobjedi 40 plus jedan neko govori?!

“O „preletaču“ koji je možda u prilici, zbog duga, kockarskog potencijala, potencijalne veze sa kriminalom i korupcijom, jer to su uzroci gdje neko nekoga „lovi“, da bi ga doveli u situaciju da nema izbora. Koja je to priča?! Ideologija?! Ne!”, kaza je Krivokapić podsjećajući da političke korupcije koje su se desile u zadnje vrijeme, nijesu rezultirale bilo kakvim istražnim radnjama, ili ako su rezultirale, one su imale pogrešan prvi korak – sa Pozitivnom i i gospodinom Pajovićem, sa Dragom Đurovićem iz Nikšića, i sa Džakovićem iz Budve.

Krivikapić je rekao da ga zabrinjava činjenica da nema pomaka u pravosuđu koje je i dalje ostalo zarobljena I sve dok se ne dese promjene u pravosudnom sistemu Crne Gore, počev od tužilaštva, pa do sudstva, “mi ćemo da pričamo i ispričaćemo se, i napravićemo dobre zaključke, i svi ćemo otići kućama zadovoljni, sa mišlju da smo nešto riješili, a u stvari, ništa se nije pomjerilo sa početne pozicije”.

Konstatujući da se nalazimo u djelu trenutka političke korupcije podjsetio je da se prva politička korupcija desila 1997. Godine, kada je dokazano da je pokradeno 10 000 glasova koji su branjeni činjenicom da je računar pogriješio.