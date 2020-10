Krivokapić saopštio Mandiću i Kneževiću: Nova vlada bez tri lidera

Mandatar Zdravko Krivokapić predočio je liderima Demokratskog fronta ekspertski koncept nove vlade u kojoj nema mjesta za bilo koga od lidera Nove srpske demokratije, Demokratske narodne partije i Pokreta za promjene, saznaju „Vijesti“.

Prema istim saznanjima, Krivokapić je takvu poziciju obrazlagao obećanjem koje je dao glasačima nove većine da će nakon tridesetogodišnje partitokratije Demokratske partije socijalista (DPS), koja je opljačkala Crnu Goru i zarobila njene institucije, ponuditi parlamentu prije svega stručnu vladu, ali i političku jasno definisanu kao antirežimsku i proevropsku.

Krivokapić je u razgovoru sa Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem (Nebojša Medojević nije prisustvovao) odao priznanje liderima DF na borbi protiv režima, ali i objasnio da timski rad Vlade kakvu planira traži drugačiji profil ličnosti.

Knežević i Mandić su odgovorili da su oni dobili ogromnu podršku građana na izborima, da DF treba da bude kičma nove vlasti i da to znači da i oni personalno budu u novoj vladi.

Mandić je eksplicitno tražio od Krivokapića da u protivnom vrati mandat i da će oni tražiti novog mandatara.

Krivokapić je kazao da ne vidi razlog za vraćanje mandata mandata i nije se složio sa ocjenom da su lideri DF dominantno doprinijeli rezultatu, ali da uvažava njihov doprinos i da je zbog toga i ponudio značajan broj resora partijama koje čine DF.

Sastanak je završen na tim pozicijama, a Mandić i Knežević su najavili da će razgovarati sa vođstvom Demokratske Crne Gore i Građanskog pokreta URA sa namjerom da dođu do dogovora oko nove vlade sa drugim premijerom.

Ta ideja je bila na stolu i na ranijim sastancima u tom sastavu, ali je manje (Demokrate) ili više (URA) eksplicitno odbačena.

Prema saznanjima „Vijesti“ ta stanovišta nisu promijenjena.

Krivokapić je danas na Tviteru poručio da se nijedna stranka pobjedničke koalicije ne isključuje iz procesa formiranja vlade, ali da insistranje na pojedincima iz tih koalicija nije interes ni građana ni države.

„Crnu Goru čekaju teški i istorijski izazovi koje samo vlada sa ekspertskim karakterom može prevazići“.

Posljednje istraživanje javnog mnjenja koje je radio “Damar” je pokazalo da glasači koalicije „Za budućnost Crne Gore“ čiji je nosilac bio Krivokapić, dominantno podržavaju formiranje ekspertske vlade, a da je drugo najbolje rješenje vlada sastavljena od eksperata, ali i političara.

Svega 7,4% glasača te koalicije je za vladu sastavljenu isključivo od političara.

Medojević je prije nekoliko dana postavio praktično ultimatum, da neće podržati vladu ukoliko ne dobije mjesto potpredsjednika vlade kojim bi koordinisao bezbjednost i reforme.

On je više puta javno tvrdio da vladu sastavljaju vlasnici „Vijesti“ za koje je koristio naziv „Druga familija“ što je kovanica koju protežiraju krugovi bliski DPS-u, biznismen Miodrag Daka Davidović, sveštenik Mitropolije crnogorsko-primorske Gojko Perović i Vladimir Božović.

Svi ti stavovi su promovisani preko zvaničnih kanala Demokratskog fronta, a niko od lidera i funkcionera se nije ogradio od njih.

Te navode su kao besmislene demantovali i jedan od osnivača „Vijesti“ Miodrag Perović i rektor Bogoslovije Gojko Perović.

„Neću biti Cvetković“

Krivokapić se još na početku konsultacija oko sastava Vlade, povjerio prijateljima da neće dozvoliti da bude nominalni premijer, a bez realne moći prvog minsitra.

„Kako god, ja neću biti Mirko Cvetković“, navodno je kazao tada.

Mirko Cvetković je bio premijer Srbije od 2008. do 2012. godine koji je ostao upamćen kao neuspješan i neefikasan jer je u suštini premijer bio tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić. To je jedan od faktora koji je doveo i do gubitka vlasti na izborima 2012. kada je pobjedila Srpska napredna stranka Tome Nikolića i Aleksandra Vučića.

Izvor: vijesti.me