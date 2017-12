– Sada će, na žalost, punih 13 mjeseci da je dozvoljeno samo jednoj strani da iznese svoju verziju dešavanja. Po Poslovniku SO Pljevlja tada sam imao pravo da učestvujem u njenom radu, ali nije mi bilo dozvoljeno da se obratim SO i javnosti. Ja i moja porodica, a naročito lično ja, označeni smo u veoma negativnom kontekstu teškim optužbama Odbora direktora doo Čistoća. Državni organi (SDT) su utvrdili da ne postoji ni jedna moja krivica, o čemu sam obaviješten prije tri mjeseca, ali sam prihvatio odluku bez žurbe da iznesem to u javnost… Bez želje da utičem na sudski proces koji će se odvijeti o mom povratku u doo Čistoću… Želim da otklonim sve optužbe koje su stavljene na račun meni i mojoj porodici – ističe Krupa, koji je na sjednici OO DPS-a, prethodnog dana (26. decembra) tražio smjenu predsjednika opštine.

On objašnjava da su glavni problemi za njega nastupili u vezi izgradnje trim staze u gradskom parku Vodice i po pitanju dugovanja i poslovanja Motela Vodice, koji je otvoren u maju 2015. „pod čudnim okolnostima“. Tvrdi da je u izvještaju za 2015. godinu Čistoća poslovala sa gubitkom od 24,4 hiljade evra, a da bi bez gubitka Motela od 26 hiljada Čistoća imala dobit od par hiljada evra.

– Posle toga je došlo do prepada Odbora direktora, sa sjednicom koja je zakazna “ad hok” bez šanse da odgovorim na bilo kakve optužbe. Rečeno je da sam odbio da sprovodim odluke Odbora direktora, a na zapisniku sa prethodne sjednice, stoji da su “sve odluke Odbora direktora provedene izuzev dvije koje su u toku” – kaže Krupa.

Krupa je objasnio da je Čistoća u 2016. godini poslovala izuzetno teško i da je od 11 mjeseci njegovog mandata čak šest proteklo bez ikakve uplate od strane opštine.

