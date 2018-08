Krvavac: Ekološka katastrofa u Pljevljima dobila podršku vlasti

Ekološka katastrofa izazvana divljanjem EPCG u Pljevljima konačno dobija otvorenu podršku zvanične vlasti u Crnoj Gori. Ako je neko i posumnjao da je odlaganje kancerogenog otpada na pluća Pljevljaka izolovani čin koji samostalno sprovodi EPCG, sramnom presudom Privrednog suda, kojom je Elektroprivreda oslobođena obaveze da lokalnoj upravi u Pljevljima plati naknadu za izgradnju divlje deponije na Maljevcu, pokazuje se pravo lice ovog režima, koji se uprkos hiljadama oboljelih u Pljevljima, otvoreno stavlja na stranu zagađivača i ekoloških uzurpatora oličenih u liku EPCG.

U presudi se ističe da opštinska uprava nije navela valjane dokaze, te je iz tog razloga tužba i odbijena. Donosioca ovog sramnog akta, koji se slobodno može nazvati presudom Pljevljima, trebalo bi određenim danima provesti po odjeljenju onkologije u KC-u, pa bi onda trebalo da govori o nedostatku dokaza.

Da je u Pljevljima na vlasti opozicija, posljednja dešavanja bi se na neki nesrećni način i mogla shvatiti kao revanšizam prema političkim protivnicima. Međutim, očigledno da je vrh režima u Podgorici odlučio da pokvari slavljeničku atmosferu u lokalnoj ekspozituri DPS-a, čisto stavljajući do znanja kakva ih politika od strane njihovih kolega sa državnog nivoa čeka u sljedećem mandatu.

Ono što posebno brine jeste činjenica da je lokalna samouprava, u vrijeme vršenja vlasti od strane Filipa Vukovića, od EPCG naplatila dva miliona evra po osnovu eko naknade. Ustavni sud je ocijenio da je ta presuda nezakonita, pa je više nego jasno da će „zahuhtala“ Đačićeva administracija naletjeti na minu već na početku mandata. Ukoliko Opština bude morala vratiti pomenuta dva miliona, biće to poklon za, kako to vole predstaviti lokalni DPS lideri, ubjedljivu pobjedu na prošlim lokalnim izborima.

I ovoga puta se pokazalo da je država Crna Gora, zahvaljujući tridesetogodišnjem ludilu oličenom u vlasti DPS-a, potpuno mrtva po dubini. Kada je potrebno preko zarobljenog sudstva šikanirati funkcionere Demokrata u Pljevljima, sud je itekako ažuran. Međutim, kada je potrebno zakonski zaštititi biološku egzistenciju jednog grada, zarobljeni sudski sistem se stavlja na stranu zagađivača.

Svaki slobodoumni građanin Pljevalja, bez obzira na političku, vjersku ili nacionalnu pripadnost, trebalo bi da osudi ovakav tretman prema našem gradu. Posebno će biti zanimljivi potezi aktuelne lokalne administracije na čelu sa presjednikom Đačićem, koji nije mogao izabrati gori poklon za početak svog drugog mandata. Ukoliko lokalna samouprava bude ćutala, kao u slučaju Vektre Jakić, onda lokalni lideri koji vrše vlast u Pljevljima moraju ponijeti oreol saučesnika u ekocidu koji vrši EPCG.

Bojan Krvavac, odbornik Demokrata u SO Pljevlja

