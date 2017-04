Krvavac: Gospodine Bojoviću, napadnite uzrok, a ne posledicu!

Gospodine Bojoviću, ja ne želim da izlazim iz zone politike i odgovaram na čaršijske priče, gubitničke konstrukcije i teorije zavjere. Kao opozicionar ja i moji saborci sarađujemo sa svim opozicionim činiocima u Crnoj Gori vrlo otvoreno i javno. Mi se ne

krijemo po kuloarima, kako ste činili Vi gospodine Bojoviću kada ste razbijali SNP. To što vi imate nedostatak opozicionog koalicionog kapaciteta, to je vaš problem.

Što se tiče odborničkog mandata djeluje krajnje licemjerno da vi govorite na tu

temu, imajući u vidu kako ste postupili sa mandatom SNP-a.

Ne borim se za pozicije i nemam žeđ kao Vi za funkcijama što su časni

članovi OO DNP-a već prepoznali.

Ja se ne vodim ličnim ambicijama, već željama glasača Demokratskog fronta

koji žele promjene vlasti u zarobljenim Pljevljima. Do tih promjena sigurno neće doći sada već izvjesnim personalnim rješenjima u Demokratskom frontu. I sami se gospodine Bojoviću grčevito borite protiv toga i sada kada je svaka šansa za pozitivnim pomakom

izgubljena, ne optužujte svoje dojučerašnje kolege za unutarstranačke poraze.

Ako imate hrabrosti napadnite one koji su uzrok problema.

Imajući u vidu da Demokratski front u Pljevljima nije bio sposoban da

prepozna želje glasača, sasvim je prirodna reakcija dijela biračkog tjela. Birači i funkcioneri su prinuđeni da traže novi politički prostor, a ne da vegetiraju i rade za pozicioniranje vječitih gubitnika.

Sasvim je normalno i očekivano da ću ubuduće djelovati iz drugog političkog

prostora, naravno opozicionog. Svoje lične frustracije pokušajte da iskalite na dugom mjestu, jer nisam Vam ja kriv što ste pušteni niz vodu, odnosno niz poslaniču listu.

Gospodine Bojoviću, meni politika nije sve u životu i ne može me natjerati da

udaram na prijatelje.

Želim Vam svu sreću i uspjeh.

Borite se sa uzrokom a ne sa posledicama.