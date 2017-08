KUD „Volođa“ predstavljao Crnu Goru na CIOFF festivalu u Rumuniji

KUD Volodja je od 1. do 7. avgusta predstavljao Crnu Goru na bijenalnom CIOFF festivalu u Rumuniji, u Vasluiu glavnom gradu pokrajine Moldova. Na CIOFF ( International Council of Organizations of Folklore Festivals) Festivalu „Hora din Străbuni“ ucestvovalo je 11 zemalja – Kolumbija, Peru, Senegal, Vijetnam, Spanija, Turska, Jermenija, Gruzija, Rumunija, Srbija i KUD „Volodja“ kao predstavnik Crne Gore. Pored grada Vaslui koncerti su odrzani u Barladu, Petronemecu i Negrecu. Festival je pod pokroviteljstvom Rumunske pokrajine Vaslui i Ministarstva kulture Rumunije. Festival je pozivnog karaktera za ansamble clanove internacionalnog CIOFF-a a u svrhu prezentovanja kulture, tradicije, narodnih nosnji u skladu sa pravilima CIOFF organizacije. Sve troskove zemalja ucesnica festivala osim troskova puta snosili su organizatori tj drzava Rumunija. KUD Volodja je predstavio Crnu Goru sa sest koreografskih pstvarenja naroda i narodnosti koji zive u Pljevljima i Crnoj Gori.

Luci Onciu direktor festivala je komentarisuci ucesce Crnogorskog predstavnika tj. KUD Volodja rekao da je iz Crne Gore dosao vrhunski ansambl i ponudjeno je da nastavimo boravak u Rumuniju na jos jednom festivalu koji nismo mogli prihvatiti zbog ranije preuzetih obaveza. Svi programi su uzivo prenoseni na TV Rumunija.

Za vrijeme boravka organizovan je obilazak muzeja, kulturno-istorijskih spomenika, planetarijuma, kao i posjeta akva parku , soping, night party sa logorskom vatrom itd. KUD Volodja je bio smjesten u hotelu Rackova koji se nalazi na samom centralnom gradskom tgu.

Crna Gora je ucescem KUD Volodja po prvi put ucestvovala na ovom bijenalnom festivalu.