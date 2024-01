KUD “Volođa” trenutno ima oko 250 aktivnih članova.

Naš sagovornik naglašava da pored narodnih plesova (igara) naroda i nacionalnih manjina iz Crne Gore, na njihovom repertoaru su narodni plesovi (igre) svih balkanskih naroda.

Riječ je o igrama iz stare Crne Gore, igre iz Boke Kotorske, Vrsuta, Crmnički oro, Bošnjačko-muslimanske igre, igre iz Šumadije, Vlaške igre, Povardarje, Šopske igre, igre iz Pirota, Rugovska svita, Vranjanska svita, Šokačke igre, igre iz Banata, Mariovska tresenica, Vodarki, Dubrovačka poskočica Linđo, završno kolo opere Ero sa onoga svijeta, igre iz Posavine, Brankovo kolo i dr.

Najmlađi članovi KUD “Volođa” imaju četiri godine i to je donja granica za članstvo u društvu.

Predviđen vremenski period za savladavanje osnova koraka i kretanja na sceni je tri godine – a šta je potrebno da bi neko postao dobar folkroraš?

“Da bi neko postao “folkloraš” najvažniji je prvi kontakt sa tim. Da shvati da je to prije svega kultura i umjetnost, a tek onda druženje. Svakako da su fizičke predizpozicije bitne, jer treninzi (probe) folklora su zahtjevne. Potrebno mu je edukacijom približiti kako korake, tako i kostime, odnosno narodne nošnje koje se koriste za scensko izvođenje. Na taj način on stiče znanje o tom dijelu nematerijalne kulturne baštine, sam spoznaje da su to na neki način univerzalne vrijednosti koje su aktuelne i u sadašnjosti. Tako da on postepeno postaje kompletan “folkloraš”, ali i čuvar i onaj koji baštini i promoviše tradiciju na afirmativan način. Kroz svoje “folkloraško” sazrijevanje takođe sa tim upoznaje i svoju porodicu, svoje prijatelje i na taj način širi znanje, čuva od zaborava i promoviše”.

Svoju umjetnost i ljepotu igara, članovi KUD “Volovođa”, imali su priliku da u godinama za nama predstave na brojnim regionalnim i međunarodnim takmičenjima.

Tako su posjetili brojne zemlje na šest kontinenata, a nijesu izostale ni razne nagrade i priznanja.

Od Albanije, Egipta, Poljske, Rumunije, Francuske, Italije,… igra KUD “Volođa” osvaja svojim univerzalnim jezikom.

“KUD “Volođa” je gostovao na svim kontinentima osim Australije. U 2023. godini su značajna gostovanja u Albaniji i u Italiji, Udine, na poziv regije Furlanija. Prije toga značajna gostovanja su bila u Egiptu, Libiji, Rusiji, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Bugarskoj, Turskoj, itd. KUD “Volođa” je dobitnik više desetina nagrada i priznanja. Neka od njih su: Plaketa “Miladin Perović” od Kulturno-prosvjetne zajednice Crne Gore, Novembarska nagrada grada Pljevalja, Orden bratstva-jedinstva, Zlatna muzička lira, Plaketa i prva nagrada IV festivala folklora Crne Gore, Plaketa i dvije prve nagrade na VI festivalu folklora Crne Gore, Plaketa grada Ćerinoli, Italija, Plaketa grada Marignjana, Francuska, Plaketa Valbžiškog vojvodstva kulture, Poljska, Plaketa i tri prve nagrade na festivalu Sarimsaki u Turskoj, plaketa i tri prve nagrade na festivalu u Slatini, kao i mnoge druge nagrade i priznanja”, zaključio je Bećović.

Izvor-kolektiv.me