Kurs Programiranje za djevojke

IT industrija se razvija iz dana u dan i stalno traži nove snage. Međutim, statistike pokazuju da je u ovoj oblasti malo žena. Da bismo ohrabrili djevojke da zakorače u IT svijet i možda u njemu nađu svoje buduće zanimanje, Američki ugao organizuje radionice Girls who Code (Programiranje za djevojke).

Djevojke završnih razreda osnovne škole i srednjoškolke – prijavite se! Naučite da pravite igrice, web strane i 3D animacije!

Radionice će voditi profesorica tehnike I informatike Ivana Anđelić.

Broj mjesta je ograničen, a prijavljivanje traje dok se ne popuni broj mjesta.

Prijave na: americancornerpv@gmail.com, Instagram, Facebook strana ili lično u našim prostorijama u SC Ada.