Laboratorijski tehničar IJZ: Ako ne mislite na nas, mislite na najbliže

Milica Perović, laboratorijski tehničar Instituta za javno zdravlje, koja je od marta na odjeljenju gdje se radi PCR dijagnostika na koronavirus, kaže da joj se sav rad čini uzaludnim kada, nakon 12 sati izađe sa posla i vidi ljude koji ne poštuju mjere.

Milica je gostujući u Jutarnjem programu TVCG saopštila da je tokom skoro devet mjeseci pandemije za nju bilo dosta teških momenata.

“Kada ja nakon 10 sati rada izađem, a prethodno sam nosila svu zaštitnu opremu, skafander, vizir, maske i vidim na ulici da se ljudi druže, da se okupljaju ne poštuju mjere, osjećam se poražavajuće. Onda u tom momentu izgleda da je sve uzaludno. Isti ti ljudi čekaju svoje nalaze, zahtijevaju od nas da rezultate dobiju u što kraćem roku. Voljela bih kad bi bar na momenat pomislili, ne moraju na nas, nego na svoje najbliže”, navodi Milica.

Uputila je poziv svim građanima da se ujedine i poštuju mjere koje predlaže IJZ.

“Ako svi zajedno poštujemo mjere jedino tako možemo izaći bez većih posljedica, ali ako jedna grupa poštuje, druga ne, nećemo nigdje stići”, zaključila je Milica.

Ona kaže da skoro devet mjeseci za nju postoji samo posao, a najteže je dodaje kada “mašine izdaju”.

“Najteže je kada nakon 10 ili 12 sati rada mislite to je to – kraj završavate smjenu, još posljednja grupa uzoraka, a aparat jednostavno stane. Tada znate da među tim uzorcima su i uzorci djece starih koji čekaju rezultat da bi mogli da idu da se liječe, a vi ste u nemogućnosti da im to date zbog tehničke greške. Tada sav trud i rad pada u vodu, samim tim padam i ja”, kaže Milica.

Teško je, dodaje ona riječima opisati njen i radni dan njenih kolega, a dio toga, kako kaže, mogli smo vijeti u emisiji TVCG “Heroji iz sjenke”.

“Bila sam jako ponosna na svoje kolege, koje su govorile u emisiji. Mislim da su suze u toj emisiji pokazale koliko je sve teško. Reakcije na emisiju bile su jako pozitivne, što mi je posebno drago”, navela je Milica.

Prisjeća se da je u martu, kada je u Crnoj Gori potvrđen prvi slučaj korone, bila uplašena.

“Groz glavu mi je prolazilo mnogo pitanja, da li ćemo mi moći da se izborimo sa tim da li smo dovoljno jaki. Znala sam da nas čeka teška borba”, navodi Milica.

Od tog momenta, kako dodaje, njen život dobija drugu dimenziju prioriteti se mijenjaju.

“Od tada je posao postao jedini prioritet”, navodi Milica.

Izvor: RTCG