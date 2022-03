Nikad kao danas nije bilo teže istaći se u masi i izgraditi svoj stil, a pri tome ne izgledati kao svi ostali. U vremenu kada vlada uniformisanost i kada su dozvoljene kombinacije raznih modnih stilova, ona je izgradila sopstveni stil. Smatra da je lako istaći se u masi ako si svoj. Nositi sebe na način kako sebe doživljavaš i držati se onog što stoji uz nas, naš karakter i senzibilitet – njeno je modno geslo. Voli klasične stvari, modni uzori su joj majka i Odri Hepbern. Zna svoje vrijednosti, ima cilj, motiv, talenat i želju za radom, učenjem i napredovanjem. Postepeno i bez žurbe ostavaruje zacrtane planove. Ispunjena i srećna svojim poslovima Ana Džarić, vaspitačica i modna kreatorka, za „Pljevaljske novine“ priča o modnom dizajniranju, radu sa djecom, planovima…

-Talenat sam nasledila. Moje bake su šile kao i tetka. Još u osnovnoj školi prepravljala sam majkinu garderobu, nešto bih dodala, nešto promijenila, da se oblači na drugačiji način, a šila sam za lutke kao i većina djevojčica u tom periodu. Volim klasiku i stare stvari. Obraduje me kada iz plakara izvadim majkinu odjeću koju mogu i danas da nosim. Ona za mene ima posebnu draž i vezu sa prošlim vremenima koja su meni veoma inspirativna – ističe Ana i dodaje da iako nam se čini da moda iz godine u godinu, pred nas postavlja mnoštvo inovativnih trendova, ona zapravo samo oživljava trendove, koji su se nosili decenijama unazad.

-Film”Doručak kod Tifanija” doživeo je svoju premijeru prije 60 godina, a Odri Hepbern je i dan danas inspiracija ženama širom svijeta. Njena urođena elegancija i prefinjenost, kako spoljašnja tako i unutrašnja, nešto je čemu mnoge žene teže. Film „Doručak kod Tifanija“ odgledala sam nekoliko puta. Tako da, ne samo u Odri Hepbern, već i tom vremenu pronalazim inspiraciju za svoj rad – kaže Ana koja je kupovala materijale na mjeru, igrajući se tim materijalom, kako ističe, šila za sebe, drugarice i bila po tome prepoznatljiva i drugačija.

– Prvi sako sam sašila kada sam polagala ispit iz Metodike – poznavanje okoline. Od zelenog materijala koji mi je preostao sašila sam sako koji je za mene imao veliku vrijednost. Od tada sam shvatila da mogu da dizajniram ono što zamislim – naglašava Ana. Prije dvije godine Ana je počela ozbiljnije da se bavi modnim dizajnom, otvorila je instragram stranicu na kojoj je napisala „Držimo se autentičnosti, slobode i isticanja ženske ljepote“, a modni studio iza Pošte u Prijepoljskoj ulici. Smatra da su za njen posao najbitniji, pored talenta, rad i upornost. Iako su pojedini bili skeptični, kada je počinjala uz komentare poput „Pa ovo je mali grad da bi uspjela“ ili „Ona se samo igra“… probudli su samo inat u Ani da još više radi i stvara. Ana mora stalno da bude u toku sa modnim trendovima, iako ih slijepo ne prati, želi da napreduje i sada pohađa on lajn kurs kod modne kreatorke koje ima dugogodišnje iskustvo.

-Razmišljala sam kada sam počinjala: „Pa ja sam srećna i zadovoljna dok stvaram pa i ako ne uspijem“. Ali kad imaš viziju i znaš šta hoćeš možeš da uspiješ, pa bila to Pljevlja ili Njujork. Danas su društvene mreže veoma bitne za posao. Ne postoji brži i jednostavniji način da doprem do većeg broja klijentkinja. Na instragram stranici su fotografije unikatnih haljina koje sam kreirala, tako da klijentkinja može da izabere, može da izloži svoju ideju, a ja sam tu da saslušam, da dam savjet. U studiju sam izložila haljine, tako da sve mogu da se vide, naruče – kaže Ana. Ana je do sada najviše kreirala svečane haljine, za sada voli da radi haljine od brokata, a pastelne boje preovladavaju na njenim kreacijama. Materijale nabavlja u Podgorici, Beogradu, ukoliko ne uspije da nađe u Pljevljima. S obzirom da sama radi: od skiciranja, krojenja, šivenja, potrebno je mnogo rada i smatra da cijene njenih haljina nisu visoke.

-Moram da budem pažljiva dok crtam i krojim jer se ne kaže uzalud „Tri put mjeri jednom sijeci“. Ponosna sam i srećna kada završim haljinu i kada vidim zadovoljstvo na licu žene. Ili kada se vraćaju opet, to mi je dokaz da su zadovoljne. Dešavalo se za jednu svadbu da radim po pet, šest haljina. Za vrijeme korone iako nisu bile dozvoljene svečanosti i nije bilo narudžbi ja sam mnogo radila. Iskljičim se iz svakodnevice i pustim mašti na volju – ističe Ana. Kaže da je inspiriše i proljeće, i duge šetnje u prirodi. Ana pored dizajna ima talenta i za fotografiju. Za njene fotografije mnogi komentarišu, iako su amaterske, kao da ih je radio profesionalac.

-Za maturu su već počele porudžbine haljina, a s obzirom i da radim u vrtiću, mislim da ću morati da angažujem nekog da mi pomogne. Kada se posao bude širio moraću da radim samo dizajniranje. Ne kažem da ću skroz da se sklonim od mašine, ali oduzima mi previše vremena da bih sve sama postigla… Ali priželjkujem taj period – iskrena je Ana. I Anin rad sa djecom u vrtiću zahtijeva kreativnost, a i od mališana, dobija inspiraciju.

-Radim u vrtiću „Eko bajka“, a radila sam i u osnovnim školama „Ristan Pavlović“ i „Salko Aljković“ sa prvačićima. To je posao koji volim i koji me takođe ispunjava. Dječija energija i kreativnost je nešto što mi takođe daje vjetar u leđa. Sada smo u fazi pripremanja čestitki za Osmi mart. Radim kostime za priredbe. Prije tri godine na festivalu u Požarevcu vrtić je dobio prvu nagradu za koreografiju za kostime koje sam šila za djecu koja su učestvovala na ovom festivalu – kaže Ana.

S obzirom na Aninu posvećenost, kreativnost i rad – ne sumnjamo u Anin uspjeh u svijetu modnog dizajna.

S.Z.

Modne revije kao podsticaj

Ana kaže da u životu ne robuje mnogo planovima, radi polako i spontano, tako su i dvije modne revije, kaže, došle spontano, na poziv Emira Prekića, direktora GTO „Pljevlja“ radi proširenja njihovog programa.

– Imala sam zamisao da ću jednog dana imati modnu reviju. Kada me Emir pozvao odmah sam pristala, a revija je bila prošle godine u Podgorici u okviru koncerta GTO „Pljevlja“. Predstavila sam 14 haljina koje su nosile 7 članica KUD-a „Volođa“. Na drugoj reviji u Pljevljima uloge manekenki su preuzele, takođe članice KUD-a“Volođe“ i još se pridružila Anastasija Despotović, sugrađanka, koja je radila za Vericu Rakočević, imala poziv da radi i za „Dior“. Zadovoljna sam revijama kao i reakcijom publike – kaže Ana koja planira još dvije revije u Pljevljima tokom ove godine: na proljeće i ljeto.

-Planiram reviju za ljeto, malo drugačijeg tipa, koja će imati neku priču – ističe Ana.

Tekst objavljen u „Pljevaljskim novinama“ 1. marta 2022.g.