Lakoća je njen životni stil

Znanje i mladost kombinovano sa samostalnošću i komunikativnošću skoro uvijek daje pozitivne rezultate. Šta god sebi postavi kao cilj u životu to i ostvari bez poteškoća. To je njen životni stil.Takva je po prirodi, dinamična i spremna da se uhvati u koštac i sa nepoznatim, jer je svjesna svojih mogućnosti. Uz stalan rad i zalaganje postiže sjajne rezulatate. Milica Zindović, student fakulteta Političkih nauka, smjer Međunarodni odnosi i diplomatija, skromna je i nenametljiva a od početka studija u indeksu ređa sve same desetke. Izdvojila se od mnogobrojnih studenata treće godine, a na kraju razgovora pomenula je da je u decembru prošle godine dobila nagradu od Univerziteta kao najbolji sudent Političkih nauka.

– Želja mi je bila da studiram Psihologiju. Spletom okolnosti došla sam u Podgoricu na Političke nauke, ali se nisam pokajala. Tu sam pronašla sebe, a fakultet mi je pružio priliku da se usavršavam i nadogradim znanje stečeno na ovom fakultetu – priča Milica i dodaje da nije imala cilj da „juri“ prosjek, ali se nekako samo nametnulo. Učila je redovno, pratila predavanja i vježbe i to nije ostalo nezapaženo.

– Pretežno učim po dva do tri sata dnevno, ali kada dođe vrijeme ispitnog roka i po cio dan. Mnogo je neprospavanih noći iza mene ali mi nije žao s obzirom na rezultate koji su iza mene. Pored toga imam dosta i vannastavnih aktivnosti: na prvoj godini sam učila turski jezik na kursu organizovanom od strane Yunus Emre Instituta, a od prošle godine učim italijanski, pri Italijanskom Kulturnom Centru, a član sam i studentske organizacije MAPSS kroz koju sam mnogo naučila o akademskom svijetu i stekla dobru praksu – kaže Milica. Ona je takođe stipendista i Ministarstva prosvjete Crne Gore već treću godinu zaredom, a na poslednjoj godini bachelor studija, nagrađena je i stipendijom opštine Pljevlja. Po njenim riječima sve se može postići uz dobru organizaciju. Voli da dolazi u Pljevlja, ali joj je žao što mladi sve više odlaze iz ovog grada. Najvjerovatnije da neće ni ona ostati, kaže, jer mladi kao što je ona koji žele da napreduju i usavršavaju se, ovdje nemaju mnogo mogućnosti za to. Svako ljeto pošto položi sve ispite, provede u Pljevljima, odlazi na more kao i u Beograd kod rodbine. Porodica: majka Dušica, otac Miloš i brat Branko su njena najveća podrška bez kojih ništa ne bi bilo moguće niti bi imalo smisla.

– Uvijek su uz mene. Podržavaju me u svakoj odluci, što mi mnogo znači. Tako je bilo i za odlazak u Poljsku. Posredstvom CEEPUS programa odabrana sam sam za četvoromjesečni boravak na Univerzitetu u Krakovu. To je program razmjene studenata i profesora iz srednje i istočne Evrope. Nisam imala bojazan kako ću se snaći u jednom takvom gradu, koji broji milion stanovnika – ističe Milica. Odabrala je predmete koje će pratiti a koji su korespodentni predmetima na njenom fakultetu: međunarodno javno pravo, politiku i društvo na Balkanu, engleski jezik i politički izazovi za evropske integracije. Milici nije bio problem što su predavanja na engleskom jeziku pošto je imala dobru osnovu iz ovog predmeta.

– Bila sam smještena u studenstkom domu sa cimerkom Nikoletom iz Dubrovnika. Zajedno smo dosta putovale i posle razmjene smo ostale u kontaktu. Planiram ovog ljeta da idem kod nje u Dubrovnik. Prije odlaska, nisam bila svjesna činjenice da u Poljskoj ljudi uglavnom dobro žive, makar u odnosu na nas. Koriste svaku priliku za slavlje. Mladi vole da izlaze nebitno koji je dan, vole da se vesele, a često i da popiju. Cijene su slične kao kod nas, a plate mnogo veće. Poljska ekonomija je jedna od najjačih u Evropskoj Uniji, sa razvijenom farmaceutskom, energetskom industrijom, turizmom itd. Takođe, imaju razvijenu poljoprivredu, a Poljaci su, recimo, među najvećim proizvođačima jabuka u Evropi. Pokazali su se velikim pragmaticima, budući da su zasigurno najpametnije iskoristili fondove Evropske Unije. Mladi u Krakovu su zadovoljni, imaju priliku da se zaposle i da napreduju. Dosta sam putovala. Poljska je dosta ravna zemlja, priroda je prelijepa, svuda zelenilo, ima mnogo toga da se obiđe i vidi, u svakom dijelu države, od Gdanjska, do Vroclava ili Zakopana. Putovala sam i u Belgiju, Njemačku, Austriju… – objašnjava Milica. Zadovoljna je i srećna što je imala priliku da upozna Poljsku. Boravak u Poljskoj za nju je nezaboravno iskustvo. Dosta je naučila o njihovoj kulturi, običajima, tradiciji. Ali naučila je i mnogo i kulturi i običajima drugih zemalja jer je na predavanjima bila u kontaktu sa ljudima iz Italije, Španije, Francuske, čak i iz Azije i Afrike… što je i cilj ovog programa.

– Kada sam došla u Poljsku imala sam malu tremu na predavanjima s obzirom na to da sam bila okružena ljudima koji su iz zemalja članica EU, koji su upućeni u sve i u praksi, a ja dolazim sa teorijskim znanjem o EU donešenim sa fakulteta i iz svakodnevnog života. Kasnije sam shvatila da je moje znanje kvalitetno i mogla sam da se uključim u sve diskusije i da se izdvojim u nekim stavovima. Imala sam predmet – politiku i odnose na Balkanu gdje je svako imao zadatak da prezentuje svoju zemlju. Mislim da sam predstavila Crnu Goru u najboljem svijetlu – kaže zadovoljno Milica. Ponosna je što je pohađala predavanja na Univerzitetu u Krakovu i što je zadržala odličan prosjek. Ovaj Univerzitet je star sedam vjekova, a pohađale su ga mnoge poznate ličnosti među kojima je i naš nobelovac Ivo Andrić.

Milica planira da upiše specijalističke studije na Političkim naukama u Podgorici i da ujedno radi pripravnički, a voljela bi da to bude mjesto pomoćnika u nastavi na fakultetu. Nakon specijalističkih, Milica je zacrtala master studije, a zavisno od ponuđenih mogućnosti izabraće neku stipendiju, najvjerovatnije u inostranstvu s obzirom na visok prosjek. Ambiciozna i željna znanja i napredovanja Milica vidi sebe kao ambasadorku u budućnosti.

